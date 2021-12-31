Игрок «Баварии»: «Дейсвительно думали, что Левандовски выиграет «Золотой мяч»
Защитник «Баварии»: «Месси не был так стабилен, как Левандовски»
Эрнандес считает, что поляк больше заслужил получить «Золотой мяч»
Люка Эрнандес / Фото: Twitter
Защитник «Баварии» Люка Эрнандес высказался о результатах голосования за «Золотой мяч», по итогам которого приз достался Лионелю Месси из ПСЖ. Слова латераля приводит Bild.
«Я думаю, Левандовски заслужил этот приз. Он провел невероятный сезон и написал историю.
Месси добился успеха с Аргентиной, но он не был так стабилен, как Левандовски».
Ранее главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн сообщил, что Роберт Левандовски неприятно было узнать о результатах голосования за «Золотой мяч».
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