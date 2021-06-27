Защитник сборной Франции не считает свою команду фаворитом турнира

В 1/8 финала команда Дешама сыграет против Швейцарии

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Центральный защитник ПСЖ и сборной Франции Преснель Кимпембе рассказал о том, как он расценивает шансы своей команды на победу на Евро-2020. Игрока цитирует официальный сайт UEFA.

«Мы не считаем себя фаворитами, ведь в этом турнире участвуют очень сильные команды. Все они уже смогли показать свои качества, поэтому мы собираемся очень серьезно отнестись к матчу против Швейцарии. Они точно не собираются сдаваться без боя».

Действующие чемпионы мира не без труда вышли из «группы смерти», где одержали одну победу на Германией, и сыграли вничью с венграми и португальцами.

Теперь французов ждет противостояние со Швейцарией в рамках 1/8 финала Евро-2020. Матч состоится уже завтра в 22:00.

Видео трансляция матча Франция – Швейцария.

Текстовая трансляция матча Франция – Швейцария.