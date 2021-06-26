UEFA сделал подборку самых смешных моментов группового этапа Евро-2020
Защитник сборной Швеции: «Полузащитники Украины могут в одиночку решить эпизод»
Команды встретятся в 1/8 финала Евро-2020
Людвиг Аугустинссон / Фото: Twitter
Защитник сборной Швеции Людвиг Аугустинссон поделился ожиданиями от матча с Украиной в рамках 1/8 финала Евро-2020.
«У нас отличный коллектив, много вместе играли в молодежной сборной. Теперь нам придется противостоять сборной Украины.
Тактического разбора соперника еще не было, но и без него мы знаем, что придется хорошенько поработать в защите. У полузащитников соперника хорошие индивидуальные качества, они могут в одиночку решить эпизод и выполнить прицельную передачу, но мы не боимся верховой борьбы.
Когда мяч внизу, мы любим играть в быстрый и комбинационный футбол».
Напомним, Украина сыграет против Швеции в рамках 1/8 финала Евро-2020.
Видео трансляция матча Швеция – Украина.
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