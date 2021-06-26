Защитник сборной Швеции: «Полузащитники Украины могут в одиночку решить эпизод»

Людвиг Аугустинссон / Фото: Twitter

Защитник сборной Швеции Людвиг Аугустинссон поделился ожиданиями от матча с Украиной в рамках 1/8 финала Евро-2020.

Тактического разбора соперника еще не было, но и без него мы знаем, что придется хорошенько поработать в защите. У полузащитников соперника хорошие индивидуальные качества, они могут в одиночку решить эпизод и выполнить прицельную передачу, но мы не боимся верховой борьбы.

Когда мяч внизу, мы любим играть в быстрый и комбинационный футбол».