Миколенко ворвался в топ-3. 10 самых дорогих продаж в истории «Динамо»
Здравствуй, Англия! Миколенко представили на стадионе «Эвертона»
Но дебютирует украинец позже
16:05
Виталий Миколенко / фото - Everton FC
Украинский защитник Виталий Миколенко перешел в «Эвертон» из «Динамо» за 21 миллион евро.
Перед игрой 21-го тура АПЛ с «Брайтоном» игрока представили домашним трибунам «Гуддисон Парк».
Футболист вышел на поле за несколько минут до стартового свистка, где его встретили аплодисментами болельщики «ирисок».
Goodison Park Vitaliy Mykolenko#EVEBHA pic.twitter.com/5gg7dKirvc— Everton (@Everton) January 2, 2022
Принять участие в этой игре Миколенко не сможет из-за трансферных правил АПЛ.
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