Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Чехия - Дания 1:2 Окончен
22:00 Украина - Англия 0:4 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Зеленский – о поражении Украины в четвертьфинале Евро-2020: «Нам жаль, больно, но не стыдно»

Президент Украины поблагодарил команду Шевченко за выступление на Евро
Футбол Сборная Украины
08:03
Зеленский – о поражении Украины в четвертьфинале Евро-2020: «Нам жаль, больно, но не стыдно»
Владимир Зеленский / фото - Газета

Президент Украины Валдимир Зеленский отреагировал на поражение сборной Украины в четвертьфинале Евро-2020 от команды Англии. Политик отметил, что «сине-желтые» добились лучшего результата, чем многие европейские гранды и поблагодарил фанатов за прекрасную поддержку.

«Ни одно поражение не сломает Украину!

Боль пройдет, раны заживут, мы будем достаточно сильны, чтобы встать и идти дальше! Нам жаль, больно, но не стыдно! Украина завершает этот турнир в топ-8 сильнейших команд Европы. Мы получили лучший результат, чем Франция, Германия, Нидерланды, Португалия и многие другие.

У нас есть прекрасная молодая команда, которая получила важнейший опыт и стала еще сильнее. У нас есть прекрасный тренерский штаб, который стал еще мудрее.

А значит, наши главные победы – впереди! Я верю, что мы обязательно пробьемся на ЧМ-2022 и попортим там нервы многим грандам мирового футбола!

И самое главное! Мы – лучшая на турнире группу поддержки!

«Украина, Украина!», Что звучало в Амстердаме, Бухаресте, Глазго и Риме, было слышно в Киеве!

И на всю Европу было слышать «Украина, Украина!», Что звучало в фан-секторах, пабах и на обычных кухнях Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова, Донецка, Луганска, Симферополя, Ялты и КАЖДОГО уголка Украины!

Все это время мы были одной командой! Все это время – действительно ЕДИНАЯ УКРАИНА! Продолжим это! Завтра. Послезавтра. ВСЕГДА!

Слава Украине!»

Своим мнением о выступлении сборной на континентальном первенстве ранее поделился мэр Киева Виталий Кличко.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Владимир Зеленский

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Зеленский – о выходе Украины в четвертьфинал Евро-2020: «Победила команда, которая насчитывает более 40 миллионов»
Зеленский – о выходе Украины в четвертьфинал Евро-2020: «Победила команда, которая насчитывает более 40 миллионов»
Футбол Евро-2020
30 июня 10:55
Зеленский: «Верим, что Швеция в третий раз покажет, как сильно любит Украину»
Зеленский: «Верим, что Швеция в третий раз покажет, как сильно любит Украину»
Футбол Сборная Украины
28 июня 20:25
Зеленский – о выходе Украины в 1/8 Евро: «Футбольная магия существует»
Зеленский – о выходе Украины в 1/8 Евро: «Футбольная магия существует»
Футбол Сборная Украины
23 июня 22:08
Томас Бах по приглашению Зеленского прилетит в Украину
Томас Бах по приглашению Зеленского прилетит в Украину
Olympics
23 июня 20:48
Зеленский: «Сборная, мы с тобой. Слава Украине!»
Зеленский: «Сборная, мы с тобой. Слава Украине!»
Футбол Евро-2020
21 июня 22:28
Зеленский поздравил Украину с первый победой на Евро-2020: «Два блестящих гола»
Зеленский поздравил Украину с первый победой на Евро-2020: «Два блестящих гола»
Футбол Сборная Украины
17 июня 20:15

Новости: Футбол

Бущан: «Я очень сдружился с Пятовым на подготовительном сборе»
Бущан: «Я очень сдружился с Пятовым на подготовительном сборе»
Евро-2020
10:23
Месси обошел Роналду по количеству голов со штрафных
Месси обошел Роналду по количеству голов со штрафных
В Европе
10:14
Семин: «Украина переоценила себя в матче с Англией»
Семин: «Украина переоценила себя в матче с Англией»
Евро-2020
09:59
Ребров: «Я бы не сказал, что мы играли против Англии плохо»
Ребров: «Я бы не сказал, что мы играли против Англии плохо»
Евро-2020
09:53
Защитник «Шахтера» продолжит карьеру в Дании
Защитник «Шахтера» продолжит карьеру в Дании
Украинская Премьер-лига
09:36
Оправдал доверие. Миколенко – лучший игрок матча с Англией по версии InStat
Оправдал доверие. Миколенко – лучший игрок матча с Англией по версии InStat
Сборная Украины
09:20
Разгром Украины от Англии – закономерен. Команда Шевченко не показала на этом Евро то, чего от нее ждали
Мнение
Разгром Украины от Англии – закономерен. Команда Шевченко не показала на этом Евро то, чего от нее ждали
Евро-2020
09:00
Неплохой первый тайм и кошмарный второй. Как Англия вынесла Украину в четвертьфинале Евро-2020
Неплохой первый тайм и кошмарный второй. Как Англия вынесла Украину в четвертьфинале Евро-2020
Евро-2020
08:50
Определились обе полуфинальные пары Копа Америка
Определились обе полуфинальные пары Копа Америка
В мире
08:20
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Все новости