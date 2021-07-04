Зеленский – о поражении Украины в четвертьфинале Евро-2020: «Нам жаль, больно, но не стыдно»

Владимир Зеленский / фото - Газета

Президент Украины Валдимир Зеленский отреагировал на поражение сборной Украины в четвертьфинале Евро-2020 от команды Англии. Политик отметил, что «сине-желтые» добились лучшего результата, чем многие европейские гранды и поблагодарил фанатов за прекрасную поддержку.

Боль пройдет, раны заживут, мы будем достаточно сильны, чтобы встать и идти дальше! Нам жаль, больно, но не стыдно! Украина завершает этот турнир в топ-8 сильнейших команд Европы. Мы получили лучший результат, чем Франция, Германия, Нидерланды, Португалия и многие другие.

У нас есть прекрасная молодая команда, которая получила важнейший опыт и стала еще сильнее. У нас есть прекрасный тренерский штаб, который стал еще мудрее.

А значит, наши главные победы – впереди! Я верю, что мы обязательно пробьемся на ЧМ-2022 и попортим там нервы многим грандам мирового футбола!

И самое главное! Мы – лучшая на турнире группу поддержки!

«Украина, Украина!», Что звучало в Амстердаме, Бухаресте, Глазго и Риме, было слышно в Киеве!

И на всю Европу было слышать «Украина, Украина!», Что звучало в фан-секторах, пабах и на обычных кухнях Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова, Донецка, Луганска, Симферополя, Ялты и КАЖДОГО уголка Украины!

Все это время мы были одной командой! Все это время – действительно ЕДИНАЯ УКРАИНА! Продолжим это! Завтра. Послезавтра. ВСЕГДА!

Слава Украине!»