Зеленский – о выходе Украины в четвертьфинал Евро-2020: «Победила команда, которая насчитывает более 40 миллионов»

Владимир Зеленский / Фото: Украинская правда

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Facebook прокомментировал выход сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020.

Но какое же большое счастье написать это именно после победы. И получить возможность написать это еще раз. После 1/4. Или после 1/2. А, может, и после финала Евро. Сегодня не было вас и нас, сегодня были мы – Украина. Команда, которая насчитывает более 40 миллионов.

От Ужгорода до Луганска. От Чернигова до Симферополя. Команда – Украина. Которая показывает характер, мощь, которая бьется, терпит болезненные удары и боль, но встает и дает сдачи.

Украина, которая побеждает. И все мы прекрасно знаем, что это значит. Только одно.