Зеленский – о выходе Украины в четвертьфинал Евро-2020: «Победила команда, которая насчитывает более 40 миллионов»
Президент Украины Владимир Зеленский в своем Facebook прокомментировал выход сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020.
«Я знал, что сегодня и от себя лично, и от всей Украины напишу именно эти слова, независимо от результата: «Мы болели за вас всей душой, благодарим вас от всего сердца, гордимся вами всей страной».
Но какое же большое счастье написать это именно после победы. И получить возможность написать это еще раз. После 1/4. Или после 1/2. А, может, и после финала Евро. Сегодня не было вас и нас, сегодня были мы – Украина. Команда, которая насчитывает более 40 миллионов.
От Ужгорода до Луганска. От Чернигова до Симферополя. Команда – Украина. Которая показывает характер, мощь, которая бьется, терпит болезненные удары и боль, но встает и дает сдачи.
Украина, которая побеждает. И все мы прекрасно знаем, что это значит. Только одно.
Напомним, сборная Украины прошла Швецию (2:1) в 1/8 финала, а в следующей стадии сыграет с Англией.
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