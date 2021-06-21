Зеленский поздравил Украину с первый победой на Евро-2020: «Два блестящих гола»
Зеленский: «Сборная, мы с тобой. Слава Украине!»
Команда Шевченко уступила Австрии
Владимир Зеленский / Фото: Twitter
Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter прокомментировал поражение национальной команды от Австрии (0:1) в матче 3-го тура Евро-2020.
«Это Евро-2020, где лучшие из лучших. Да, снова тяжелый матч. Да, сегодня имеем горькое и обидное поражение.
Однако даже после этой игры сборная не потеряла как шанс на участие в 1/8 финала, так и нашу с вами поддержку. Потому что это наши ребята.
Сборная, мы с тобой. Слава Украине!».
Украина заняла 3-е место в группе С и пока не знает, выйдет ли в плей-офф Евро-2020.