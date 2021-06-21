Зеленский: «Сборная, мы с тобой. Слава Украине!»

Владимир Зеленский / Фото: Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter прокомментировал поражение национальной команды от Австрии (0:1) в матче 3-го тура Евро-2020.

Однако даже после этой игры сборная не потеряла как шанс на участие в 1/8 финала, так и нашу с вами поддержку. Потому что это наши ребята.

Сборная, мы с тобой. Слава Украине!».