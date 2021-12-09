Зеленский встретился с президентом UEFA, стороны обсудили важный футбольный вопрос

Суперкубок Европы может быть проведен в Украине

Фото: Интернет-представительство Президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом UEFA Александером Чеферином. Об этом сообщает официальное интернет-представительство Президента Украины.

Важно отметить, что стороны обсуждали возможность проведения матча за Суперкубок UEFA в Украине в 2024-м или 2025-м году.

Коме того, Зеленский поблагодарил Чеферина за реализацию проектов по развитию футбольной инфраструктуры в Украине, отметив поддержку программ для детей-переселенцев из временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Ранее Александр Чеферин вручил престижную награду президенту «Шахтера» Ринату Ахметову.