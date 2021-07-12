Жоржиньо и Эмерсон – дважды чемпионы Европы

Ранее это удавалось только 9 игрокам

Жоржиньо и Эмерсон / фото - Twitter

Сборная Италии одержала долгожданную победу на чемпионате Европы, обыграв в серии пенальти сборную Англии.

Игроки итальянцев Эмерсон и Жоржиньо стали 10-м и 11-м игроками в истории, которые сумели в один год стать чемпионами Европы сначала на клубном уровне, а потом в составе национальной сборной.

Футболисты сначала выиграли Лигу Чемпионов с «Челси», а сегодняшней ночью стали обладателями золотых медалей Евро-2020.

Ранее такое удавалось сделать Криштиану Роналду в 2016 году, который выиграл ЛЧ с «Реалом», а Евро со сборной Португалии.

Примечательно, что до Роналду такое достижение покорилось также двум игрокам «Челси», только уже испанским: Фернандо Торрес и Хуан Мата сначала переиграли «Баварию» в финале Лиги Чемпионов, а после разгромно вынесли все тех же итальянцев в киевском финале чемпионата Европы 2012.

Напомним, гол Люка Шоу стал самым быстрым в истории финалов Евро.