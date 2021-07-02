Шевченко рассказал, смогут ли Ярмоленко и Зубков помочь сборной Украины в четвертьфинале Евро-2020 с Англией
Зинченко: «Англия еще не пропускала, но у всех есть слабые места»
Хавбек сборной Украины поделился мнением о предстоящей четвертьфинальной встрече
21:58
Александр Зинченко / Фото: UAF / Павел Кубанов
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал о предстоящем матче 1/4 финала Евро-2020 против команды Англии.
Какие моменты своей карьеры вспомнишь, когда будешь настраиваться на завтрашнюю игру?
Любой футболист, который дошел до такой стадии турнира, прошел большой путь в своей карьере. У меня перед глазами будет мой путь. Я буду чувствовать большую ответственность, как и каждый игрок, который представляет свою страну.
Для меня большая честь и гордость носить футболку сборной Украины.
Что можешь сказать про сборную Англии и своих одноклубников – Уокера и Стоунза?
Цифры говорят сами за себя. Англия еще не пропускала на этом турнире. Они практически идеально играют в обороне, но, идеальных команд не бывает. У всех есть слабые места.
Что касается Уокера и Стоунза, то они провели прекрасный сезон. Тренерский штаб объяснит нам, как им противостоять.
Чтобы пройти в следующую стадию, каждый игрок нашей команды должен провести лучший матч в жизни.
Онлайн трансляция поединка Украина – Англия. Видео трансляция поединка Украина – Англия. Начало – 3 июля в 22:00.
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