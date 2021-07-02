Зинченко: «Англия еще не пропускала, но у всех есть слабые места»

Александр Зинченко / Фото: UAF / Павел Кубанов

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал о предстоящем матче 1/4 финала Евро-2020 против команды Англии.



Какие моменты своей карьеры вспомнишь, когда будешь настраиваться на завтрашнюю игру?

Для меня большая честь и гордость носить футболку сборной Украины.

Что можешь сказать про сборную Англии и своих одноклубников – Уокера и Стоунза?

Что касается Уокера и Стоунза, то они провели прекрасный сезон. Тренерский штаб объяснит нам, как им противостоять.

Чтобы пройти в следующую стадию, каждый игрок нашей команды должен провести лучший матч в жизни.