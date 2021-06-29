Зинченко: «Был на седьмом небе, когда шведы забили полякам»

Александр Зинченко / Фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко в преддверии матча 1/8 финала Евро-2020 со Швецией рассказал о своих переживаниях во время судьбоносного для «сине-желтых» поединка будущего соперника против Польши (3:2). Слова хавбека передает пресс-служба UEFA.

Потом на последних минутах, когда шведы зашли в штрафную, пошел пас налево, мы все привстали, чуть ли не взялись друг за друга и снова затихли. Когда шведы забили гол, лично я был на седьмом небе от счастья.

Конечно, все очень хотели выйти, надеялись на это. Я понимаю, что мы проходили даже при ничьей, но как-то по ходу матча, когда шведы выигрывали 2:0, все немного выдохнули и настроились на их победу. Потом поляки очень здорово заиграли, сравняли счет, было очень нервно.

Поэтому когда шведы забили, пришла огромная радость. Но радовались мы, конечно же, недолго, потому что понимали: Швеция – очень сильная команда, которая вышла с первого места из такой непростой группы, и нам предстоит очень серьезный матч.