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Зинченко: «Был на седьмом небе, когда шведы забили полякам»

Хавбек «сине-желтых» рассказал, как реагировал на события матча, определившего судьбу команды Шевченко
Футбол Сборная Украины
10:18
Зинченко: «Был на седьмом небе, когда шведы забили полякам»
Александр Зинченко / Фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко в преддверии матча 1/8 финала Евро-2020 со Швецией рассказал о своих переживаниях во время судьбоносного для «сине-желтых» поединка будущего соперника против Польши (3:2). Слова хавбека передает пресс-служба UEFA.

В моей комнате матч смотрело семь или восемь ребят. И, когда Роберт Левандовски сравнял счет, секунд на десять установилось абсолютное молчание. Потом начали что-то комментировать, смотреть, на кого мы выходим в случае ничьей.

Потом на последних минутах, когда шведы зашли в штрафную, пошел пас налево, мы все привстали, чуть ли не взялись друг за друга и снова затихли. Когда шведы забили гол, лично я был на седьмом небе от счастья.

Конечно, все очень хотели выйти, надеялись на это. Я понимаю, что мы проходили даже при ничьей, но как-то по ходу матча, когда шведы выигрывали 2:0, все немного выдохнули и настроились на их победу. Потом поляки очень здорово заиграли, сравняли счет, было очень нервно.

Поэтому когда шведы забили, пришла огромная радость. Но радовались мы, конечно же, недолго, потому что понимали: Швеция – очень сильная команда, которая вышла с первого места из такой непростой группы, и нам предстоит очень серьезный матч.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть сегодня, 29 июня, на нашем сайте. Видеотрансляция матча Швеция – Украина онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.

Сергей Стаднюк
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Теги

Александр Зинченко Швеция – Украина Швеция - Польша сборная Швеции (футбол)

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