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Зинченко: «Критику мы заслужили. Но нам не привыкать»

Полузащитник Украины – о выступлении команды на Евро-2020
Футбол Сборная Украины
17:31
Зинченко: «Критику мы заслужили. Но нам не привыкать»
Фото: УАФ

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился впечатлениями УАФ о выступлении команды на Евро-2020.

От любви до ненависти – один шаг. Насколько вы на себе это прочувствовали после поражения Австрии?

«Нам не впервые привыкать к такой критике, которую, сразу хочу отметить, мы заслужили. Могу сказать, что в футболе за столько лет моей игры так и есть – от любви до ненависти – один шаг. В футболе все очень быстро меняется.

Мы не оправдали ожидания многих, в том числе и свои. У нас остаются шансы исправить ситуацию, выйти в плей-офф и реабилитироваться перед страной и болельщиками».

Насколько ваш тяжелый сезон мог повлиять на игру сборной? Имею в виду усталость.

«Да, у меня был длинный сезон, очень много матчей. Можно говорить о какой-то усталости, но не люблю искать отмазок, потому что это удел слабых. Люблю всегда начинать с себя и искать причины только в себе.

Да, был непростой период после финала ЛЧ. У меня были, наверное, несколько самых тяжелых дней в футбольной карьере. Но с первого дня, когда вернулся в сборную, коллектив и атмосфера меня реанимировали. И я просто переключился на атмосферу сборной.

Меня ждал Евро, новая цель и мотивация. Старался и стараюсь отдаваться полностью, все, что от меня возможное. Да, к сожалению, это не лучшие матчи, которые я провел за сборную. Но не буду искать отмазок с длинным сезоном. Чувствую себя нормально.

Просто, думаю, это больше психология какая-то. Еще сам ищу причины в себе. Хочу понять, в чем проблема, причина, почему такие неудачные матчи. Готов к критике. Не раз ее уже воспринимал. Уверен, это сделает только сильнее меня, команду.

Будем работать, чтобы все это исправить и вернуть веру болельщиков, которая была на отборе Евро».

Какой была первая реакция Шевченко на результат?

«Какая может быть реакция главного тренера на такой результат? Думаю, тут любые слова излишни. И так все прекрасно понимают ситуацию. Думаю, здесь сложно подобрать какие-то слова. Да, понятно, когда мы немного отошли, мы взвесили, что у нас есть какие-никакие шансы выйти в плей-офф.

Но по сей день у нас у всех негативные эмоции, потому что игра не удалась».

Украина еще может попасть в 1/8 финала.

Андрей Усмонов
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Теги

Александр Зинченко сборная Украины (футбол)

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