Зинченко не примет участия в первых матчах «Манчестер Сити»

Команда только сейчас начинает подготовку к сезону

Александр Зинченко / фото - Eurosport

«Манчестер Сити» последним из клубов английской Премьер лиги начал подготовку к новому сезону.

Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола работал лишь с 17-ю футболистами, так как игроки, участвовавшие в Евро-2020 и Копа Америка еще не закончили свой отпуск.

Сообщается, что участники этих турниров приедут в расположение команды к концу этой недели. Среди них – и игрок сборной Украины Александр Зинченко.

Но «сборники», включая Зинченко, точно пропустят первые контрольные матчи, где «Сити» предстоит сыграть с «Престоном» и французским «Труа».

Официальный сезон стартует для «горожан» поединком за Суперкубок Англии, где им предстоит сразится с «Лестером» Брендана Роджерса.

А стартовый матч АПЛ запланирован на 15 августа, где уже в первом туре их ждет непростой соперник – «Тоттенхэм».

Хотя, «Сити» может ослабить оппонента перед стартом кампании, ведь ранее сообщалось, что форвард «шпор» Харри Кейн согласовал контракт с «горожанами».