Зинченко: «Не стесняюсь ставить в пример Диаша в сборной»
Левый защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко на ютуб-канале Влады Седан поделился впечатлениями от игры Рубена Диаша:
В этом сезоне «Ман Сити» сыграл 32 матча на ноль. В прошлом был 21 матч. Это связано с приходом Диаша?
Безусловно. Это одна из главных причин. Не стесняюсь ставить его пример в сборной не просто как центрального защитника, а вообще поведение его вне поля и на поле. Он никогда не молчит. Всегда старается, руководит. Он играет на позиции, откуда видно всю поляну, перед ним вся команда.
Он обладает футбольными качествами, физически очень силен. Технически оснащен. Именно уверенность в себе. Он младше меня, но я у него учусь, не стесняюсь этого. Если в будущем буду тренером, этого человека буду вспоминать не раз.
Не побоюсь это сказать, но это самый ближайший человек, который может заменить Компани. Как он пашет каждый день. У нас в 9.30 утра сбор, я приезжаю плюс-минус в это время. Сразу иду на завтрак, а Диаш в это время уже заканчивает завтрак, у него в 9.30 – тренажерный зал.
В минувшем сезоне «горожане» с солидным отрывом одержали победу в АПЛ, но в финале Лиги Чемпионов не смогли одолеть «Челси» Томаса Тухеля.
Напомним, болельщики поддержали Зинченко после поражения в финале.