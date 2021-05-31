Зинченко: «Не стесняюсь ставить в пример Диаша в сборной»

Александр Зинченко / фото - Eurosport

Левый защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко на ютуб-канале Влады Седан поделился впечатлениями от игры Рубена Диаша:

В этом сезоне «Ман Сити» сыграл 32 матча на ноль. В прошлом был 21 матч. Это связано с приходом Диаша?

Он обладает футбольными качествами, физически очень силен. Технически оснащен. Именно уверенность в себе. Он младше меня, но я у него учусь, не стесняюсь этого. Если в будущем буду тренером, этого человека буду вспоминать не раз.

Не побоюсь это сказать, но это самый ближайший человек, который может заменить Компани. Как он пашет каждый день. У нас в 9.30 утра сбор, я приезжаю плюс-минус в это время. Сразу иду на завтрак, а Диаш в это время уже заканчивает завтрак, у него в 9.30 – тренажерный зал.