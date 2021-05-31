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Зинченко: «Не стесняюсь ставить в пример Диаша в сборной»

Украинец высоко оценил вклад португальца в игру «Ман Сити»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13:35
Зинченко: «Не стесняюсь ставить в пример Диаша в сборной»
Александр Зинченко / фото - Eurosport

Левый защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко на ютуб-канале Влады Седан поделился впечатлениями от игры Рубена Диаша:

В этом сезоне «Ман Сити» сыграл 32 матча на ноль. В прошлом был 21 матч. Это связано с приходом Диаша?

Безусловно. Это одна из главных причин. Не стесняюсь ставить его пример в сборной не просто как центрального защитника, а вообще поведение его вне поля и на поле. Он никогда не молчит. Всегда старается, руководит. Он играет на позиции, откуда видно всю поляну, перед ним вся команда.

Он обладает футбольными качествами, физически очень силен. Технически оснащен. Именно уверенность в себе. Он младше меня, но я у него учусь, не стесняюсь этого. Если в будущем буду тренером, этого человека буду вспоминать не раз.

Не побоюсь это сказать, но это самый ближайший человек, который может заменить Компани. Как он пашет каждый день. У нас в 9.30 утра сбор, я приезжаю плюс-минус в это время. Сразу иду на завтрак, а Диаш в это время уже заканчивает завтрак, у него в 9.30 – тренажерный зал.

В минувшем сезоне «горожане» с солидным отрывом одержали победу в АПЛ, но в финале Лиги Чемпионов не смогли одолеть «Челси» Томаса Тухеля.

Напомним, болельщики поддержали Зинченко после поражения в финале.

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Теги

Александр Зинченко Рубен Диаш Манчестер Сити

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