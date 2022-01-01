Зинченко: «Петраков – очень порядочный человек, он позитивно настроил к себе команду»

Александр Зинченко / Фото: УАФ

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко высказался о главном тренере национальной команды Александре Петракове.

Прежде всего, Петраков – очень порядочный человек. Это сразу бросилось в глаза, потому что мы не были с ним знакомы. Хотя судьба могла нас свести намного раньше, но по разным обстоятельствам этого не произошло.

Однако, как только мы познакомились, переговорили по телефону – человек оставил очень хорошее впечатление о себе. То, как он настроил к себе команду и как построил отношения между футболистами – заслуживает уважения. И, безусловно, это тренер, достижения которого говорят о нем самом».