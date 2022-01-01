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Зинченко: «Петраков – очень порядочный человек, он позитивно настроил к себе команду»

Хавбек сборной Украины высказался о главном тренере
Футбол Сборная Украины
01 января 21:34
Зинченко: «Петраков – очень порядочный человек, он позитивно настроил к себе команду»
Александр Зинченко / Фото: УАФ

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко высказался о главном тренере национальной команды Александре Петракове.

«Матч с Шотландией в марте? Я думаю, что многое будет зависеть от того, кто в какой форме и каком состоянии будет находиться. Дай бог, чтобы мы обошлись без травм. Надеюсь, все футболисты в расположение сборной приедут здоровыми и в хорошей форме. Думаю, именно от этого будет многое зависеть. А время для подготовки у нас будет.

Прежде всего, Петраков – очень порядочный человек. Это сразу бросилось в глаза, потому что мы не были с ним знакомы. Хотя судьба могла нас свести намного раньше, но по разным обстоятельствам этого не произошло.

Однако, как только мы познакомились, переговорили по телефону – человек оставил очень хорошее впечатление о себе. То, как он настроил к себе команду и как построил отношения между футболистами – заслуживает уважения. И, безусловно, это тренер, достижения которого говорят о нем самом».


Напомним, Украина сыграет важнейший матч в стыках за выход на ЧМ-2022 – против Шотландии в марте.

Источник: Рейтинг Букмекеров Петр Приходько
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