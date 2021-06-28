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Зубков больше не сможет сыграть на Евро-2020

Шевченко сообщил, что хавбек уже не поможет сборной Украины в плей-офф
Футбол Сборная Украины
16:58
Зубков больше не сможет сыграть на Евро-2020
Александр Зубков / Фото - Getty Images

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков больше не сыграет на Евро-2020. Об этом в разговоре с ведущим программы «Великий футбол» Александром Денисовым сообщил главный тренер команды Андрей Шевченко.

Есть одна не очень хорошая новость. Я говорил с Андреем Шевченко. Зубков не сможет больше играть на Евро-2020. Александр остается в сборной, чтобы не сидеть дома, здесь он и с тренерами и медперсоналом.

То есть, ему так легче. После травмы быстрее восстановится и подготовится к сезону. Но одной интригой относительно состава точно меньше. К сожалению, Зубков не поможет сборной на Евро-2020.

Напомним, в 1/8 финала чемпионата Европы «сине-желтые» сыграют со Швецией. Поединок состоится 29 июня в Глазго.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Швеция – Украина онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.

Сергей Стаднюк
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Теги

Александр Денисов Александр Зубков Швеция – Украина сборная Швеции (футбол)

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