Абраменко: «Когда приехали в Олимпийскую деревню, пришлось спать в термобелье и шапке – в армии теплее»

Олимпийский чемпион рассказал, что сейчас ситуация уже лучше

Фото: НОК Украины

Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко в беседе с Жаном Беленюком в Instagram рассказал о жутком холоде, с которым пришлось столкнуться по прилету в Пекин на Олимпийские игры-2022:



Когда мы только приехали, было -20 градусов по Цельсию. Когда расселились, у меня в комнате было 9 градусов тепла. Я сразу же пошел к представителям НОК, попросил обогреватель. Но все равно пришлось спать в термобелье, в шапочке, чтобы согреться. Утром я проснулся и температура поднялась до 14. В армии теплее – меньше 19 нельзя. Я вот посмотрел, что в комнате из обогрева только теплый пол. Судя по всему, при таких температурах снаружи этого недостаточно. Потом были быстро организованы обогреватели. Сейчас уже и на улице потеплело, поэтому сейчас все комфортно.

Пока Украина еще без медалей Пекина-2022, хотя в биатлоне Юлия Джима могла на нее претендовать.