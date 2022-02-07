Абраменко и Назарова – знаменосцы сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2022
Абраменко: «Когда приехали в Олимпийскую деревню, пришлось спать в термобелье и шапке – в армии теплее»
Олимпийский чемпион рассказал, что сейчас ситуация уже лучше
16:53
Фото: НОК Украины
Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко в беседе с Жаном Беленюком в Instagram рассказал о жутком холоде, с которым пришлось столкнуться по прилету в Пекин на Олимпийские игры-2022:
Когда мы только приехали, было -20 градусов по Цельсию. Когда расселились, у меня в комнате было 9 градусов тепла. Я сразу же пошел к представителям НОК, попросил обогреватель.
Но все равно пришлось спать в термобелье, в шапочке, чтобы согреться. Утром я проснулся и температура поднялась до 14. В армии теплее – меньше 19 нельзя.
Я вот посмотрел, что в комнате из обогрева только теплый пол. Судя по всему, при таких температурах снаружи этого недостаточно. Потом были быстро организованы обогреватели. Сейчас уже и на улице потеплело, поэтому сейчас все комфортно.
Пока Украина еще без медалей Пекина-2022, хотя в биатлоне Юлия Джима могла на нее претендовать.
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