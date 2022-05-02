Олександр Абраменко: «Вислів «братскіє народи» про Україну і росію? Не мають права так говорити»

Олімпійський чемпіон розповів, як в один момент забув про радість медалі в Пекіні

Олександр Абраменко / Фото - REUTERS/Mike Blake

Володар золота та срібла Олімпійських ігор, фрістайліст Олександр Абраменко в рамках проєкту «Разом до перемоги!» розповів XSPORT про те, де його застала війна, а також про реакцію рідні з росії на повномасштабне вторгнення.

Була Олімпіада, всі думки були про неї, про виступ. Ми готувалися, знаходилися у селищі олімпійському, хотіли здобути медаль для нашої збірної. Вдалося це зробити, ми раділи, що фристайл приніс таку довгоочікувану нагороду. Я був дуже радий, що саме в такий день вдалося порадувати українців цією медаллю (в День єдності 16 лютого – XSPORT.ua). Потім ми повернулися додому. Я чув, що в новинах розповідають, мовляв, планується напад росії на Україну. Але, пам’ятаю, числа все переносили і переносили. Уваги не звертав особливої на це. 24 лютого мало відбутися нагородження в Міністерстві оборони. Зранку я прокинувся і зрозумів, що жодного нагородження не буде, бо почалася повномасштабна війна з росією. Ось так я відразу ж забув про Олімпіаду, про срібло Олімпіади. Всі думки були про те, що відбувається у нас в країні.

Після Ігор-2018, після Ігор-2022 активно обговорювалися ваші фото з Іллею Буровим. Чи було якесь спілкування з ним після початку війни, з іншими російськими спортсменами?

Ілля Буров єдиний, хто написав мені з російських спортсменів. Він хвилювався, питав чи в безпеці я. Я йому все розповів, показав як все відбувається, що відбувається. Він, звісно, розуміє, йому прикро, але якось виступити він не може, оскільки за це буде у них відповідальність. Не знаю яка саме, але він не може.

У вас дружина з росії, очевидно, що у неї залишилися там рідні. Як вони сприймають це все?

У нас всі розуміють, що коїться, підтримують нас. Тому навіть розмов немає про те, що потрібно комусь щось доводити, всі і так розуміють, що відбувається. Я так розумію, що в росії настільки довго була пропаганда, навіть настільки довго людей тримали в страху, що більшість просто боїться називати речі своїми іменами. Але, дійсно, думаю, більшість підтримує те, що відбувається. Тому що дуже багато дивляться телевізор. Також, не розумію, як це можливо взагалі [мати доступ до різних джерел інформації] і говорити, що це все нормально, не розуміти, що коїться.

Як ви зараз ставитеся до вислову «братскіє народи», коли говорять про Україну і росію?

Думаю, що не мають права так говорити після того, що відбувається зараз між нашими країнами.

Нагадаємо, Олексій Торохтій заявив, що більше не хоче спілкуватися російською мовою.