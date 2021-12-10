Украинские фристайлисты взяли бронзу Кубка мира по лыжной акробатике
Впервые в истории две украинские фристайлистки попали на пьедестал почета на этапе КМ
И все это в олимпийский сезон
18:20
Фото: facebook.com/anastasia.novosad
Украинка Анастасия Новосад стала победительницей этапа Кубка мира по фристайлу, который состоялся в Руке, Финляндия. Третье место здесь же заняла Ольга Полюк.
Таким образом, впервые в истории сразу две представительницы Украины сумели попасть на пьедестал почета на этапе Кубка мира.
Помимо этого, для обеих спортсменок это первые награды в индивидуальных соревнованиях на Кубке мира.
В индивидуальных соревнованиях на этапах Кубка мира у Новосад в этом сезоне занимала четвертое и седьмое места. Полюк – 26-е и десятое места.
Напомним, на предыдущем этапе КМ Новосад вместе с Александром Абраменко и Дмитрием Котовским завоевала бронзу.
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