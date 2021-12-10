Впервые в истории две украинские фристайлистки попали на пьедестал почета на этапе КМ

И все это в олимпийский сезон

Фото: facebook.com/anastasia.novosad

Украинка Анастасия Новосад стала победительницей этапа Кубка мира по фристайлу, который состоялся в Руке, Финляндия. Третье место здесь же заняла Ольга Полюк.

Таким образом, впервые в истории сразу две представительницы Украины сумели попасть на пьедестал почета на этапе Кубка мира.

Помимо этого, для обеих спортсменок это первые награды в индивидуальных соревнованиях на Кубке мира.

В индивидуальных соревнованиях на этапах Кубка мира у Новосад в этом сезоне занимала четвертое и седьмое места. Полюк – 26-е и десятое места.

Напомним, на предыдущем этапе КМ Новосад вместе с Александром Абраменко и Дмитрием Котовским завоевала бронзу.