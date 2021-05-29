17-летний Ковтун и Бачинская завоевали золото на этапе Кубка мира

Украинцы впервые победили на подобных соревнованиях

Илья Ковтун / фото - Gymnovosti

На этапе Кубка мира в болгарской Варне украинцы завоевали 2 золотые медали.

17-летний Илья Ковтун стал лучшим в упражнениях на коне. Бронзовый призер чемпионата Европы в многоборье завоевал первую награду в карьере на дебютном этапе Кубка мира в карьере. Украинец в финале набрал 14,550 баллов, чего хватило, чтобы обойти итальянца Эдуардо Де Роса.

Для 17-летней Анастасии Бачинской этап в Болгарии стал вторым в карьере. Ранее в Париже она становилась второй в упражнениях на бревне. 29 мая украинке удалось завоевать золотую награду с результатом – 13,250.

Ранее украинки попали на пьедестал чемпионата мира по аэробике.