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17-летний Ковтун и Бачинская завоевали золото на этапе Кубка мира
Украинцы впервые победили на подобных соревнованиях
20:19
Илья Ковтун / фото - Gymnovosti
На этапе Кубка мира в болгарской Варне украинцы завоевали 2 золотые медали.
17-летний Илья Ковтун стал лучшим в упражнениях на коне. Бронзовый призер чемпионата Европы в многоборье завоевал первую награду в карьере на дебютном этапе Кубка мира в карьере. Украинец в финале набрал 14,550 баллов, чего хватило, чтобы обойти итальянца Эдуардо Де Роса.
Для 17-летней Анастасии Бачинской этап в Болгарии стал вторым в карьере. Ранее в Париже она становилась второй в упражнениях на бревне. 29 мая украинке удалось завоевать золотую награду с результатом – 13,250.
Ранее украинки попали на пьедестал чемпионата мира по аэробике.