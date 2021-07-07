Чемпион Рио-2016 Верняев не попал в заявку сборной Украины на ОИ-2020

В начале года титулованного гимнаста отстранили от всех соревнований

Олег Верняев / Фото: Facebook гимнаста

Титулованный украинский гимнаст Олег Верняев не попал в заявку сборной Украины на Олимпийские игры в Токио.

В начале года 27-летнего спортсмена отстранили от всех соревнований. Причины этого решения FIG все еще до конца неизвестны. Сам же спортсмен уже более полугода не дает развернутых комментариев по этому поводу, впрочем, как и главный тренер сборной Украины.

На предыдущих Олимпийских играх Верняев взял две медали – золото на брусьях и серебро (многоборье).

Без Верняева, главные украинские олимпийские надежды в спортивной гимнастике – это Игорь Радивилов и 17-летний Илья Ковтун.



Напомним, в Токио у Украины будет самое малое представительство за всю историю.

