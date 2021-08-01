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Гимнаст из Днепра принес Израилю второе в истории страны олимпийское золото

Артем Долгопят до 2009 года проживал в Украине
Olympics Токио-2020
13:59
Гимнаст из Днепра принес Израилю второе в истории страны олимпийское золото
Фото: Getty Images

Представляющий Израиль гимнаст Артем Долгопят стал Олимпийским чемпионом-2020. Долгопят стал лишь вторым израильтянином после яхтсмена Галя Фридмана, который выиграл олимпийское золото.

Примечательно, что 24-летний Долгопят родился в Днепре, где и начал заниматься спортом. В Израиль он переехал в 2009 году. Артем один из немногих гимнастов в мире, кто исполняет в вольных упражнениях элемент высшей категории сложности – тройное сальто назад.

Интересно, что украинские гимнасты в Токио-2020 впервые в истории могут остаться без медалей.

Ранее тяжелоатлет, который взял медаль ОИ-2020, рассказал почему сменил украинское гражданство на грузинское.

Сергей Остапенко
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