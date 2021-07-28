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Ковтун: «В многоборье выступил хорошо»

Илья признался, что на Олимпийских играх испытал лишь психологические проблемы

Olympics Токио-2020
22:48
Ковтун: «В многоборье выступил хорошо»
Илья Ковтун / Фото: скрин-шот

Украинский гимнаст Илья Ковтун прокомментировал свое 11-е место в мужском многоборье на Олимпийских играх в Токио.

«В многоборье выступил хорошо. Есть еще небольшие ошибки, которые надо исправлять. Я доволен, и тренеры вроде бы тоже.

Тренеры и многие люди, которые болеют за меня, сказали, что очень хотели бы видеть меня в десятке. Но я стал одиннадцатым. Я считаю, это тоже неплохой результат. Все сделал хорошо, но можно было лучше сделать брусья.

Было не так уж трудно, потому что два дня соревнований уже прошли. В первый день было сложно именно психологически. Волновался немного».

Напомним, ранее Петр Пахнюк связал с усталостью свой не самый лучший результат в многоборье.

Источник: suspilne.media Карен Агабекян
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Илья Ковтун

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