Ковтун: «В многоборье выступил хорошо»

Илья Ковтун / Фото: скрин-шот

Украинский гимнаст Илья Ковтун прокомментировал свое 11-е место в мужском многоборье на Олимпийских играх в Токио.



Тренеры и многие люди, которые болеют за меня, сказали, что очень хотели бы видеть меня в десятке. Но я стал одиннадцатым. Я считаю, это тоже неплохой результат. Все сделал хорошо, но можно было лучше сделать брусья.

Было не так уж трудно, потому что два дня соревнований уже прошли. В первый день было сложно именно психологически. Волновался немного».