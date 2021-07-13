Одна из главных молодых звезд Украины на Олимпиаде-2020. Он постарается сделать потерю Верняева менее заметной

Илья Ковтун выиграл все по юниорам и теперь подобрался ко взрослым

Мнение

Илья Ковтун / Фото - by Matthias Hangst/Getty Images

На Олимпиаду без Олега Верняева. Эта новость не возникла из ниоткуда. Все понимали, что к этому и идет. Разобраться в деле с допингом не успели – сборная Украины по спортивной гимнастике осталась в Токио без своего лидера.

В Рио-2016 Украина во всех видах спорта завоевала 11 медалей – Верняев принес две из них: золото и серебро. Но в Токио придется соревноваться без шестикратного чемпиона Европы, обладателя пяти медалей чемпионатов мира.

Состав мужской сборной Украины по спортивной гимнастике на Олимпийские игры в Токио-2020:

Игорь Радивилов, Петр Пахнюк, Евгений Юденков, Илья Ковтун

Пахнюку 29 лет, Радивилову и Юденкову – по 28. А Ковтуну – всего лишь 17. На этой Олимпиаде он будет самым молодым участником соревнований в мужской спортивной гимнастике. Но к нему стоит присмотреться не только из-за возраста.

«Маленький, кругленький, пухленький. Плакал, не хотел тренироваться – его заставляли».

В эти воспоминания тренера Ирины Надюк сложно поверить. Сейчас ведь Ковтун выделяется не только своим трудолюбием, но и ростом – 1,73 м – достаточно высоким для спортивной гимнастики.

«Родители думали, чтобы я сначала занимался гимнастикой, а потом хотели перевести меня на греблю, потому что у меня папа раньше профессионально ею занимался».

Юрий Чебан, двукратный олимпийский чемпион, а ныне главный тренер сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ, наверное, был бы рад такому подопечному. Но у Ковтуна уж больно хорошо все начало складываться и в первом виде спорта.

Сейчас он считается одним из самых перспективных гимнастов в мире. На юношеском и юниорском уровнях украинец выиграл почти все, что только мог. Первым большим успехом был юниорский чемпионат Европы. Тогда, в 2018 году, из Глазго он привез золото в упражнениях на своих любимых параллельных брусьях.

Чтобы вы понимали прогресс спортсмена – через два года на идентичных соревнованиях он завоевал уже пять золотых медалей и одно серебро. После такого успеха его даже начали называть Мистер Мерсин – именно в этом турецком городе проходил ЧЕ.

Первое золото Ковтуна на юниорском чемпионате Европы – 2018 год, Глазго:

А вот с чемпионатом мира Ковтуну попросту повезло – в 2019 году юниорский ЧМ проводился впервые в истории. И наш гимнаст взял медали в самых престижных дисциплинах – серебро в команде и бронзу в многоборье.

С юношескими Олимпийскими играми не срослось – в 2018 Ковтун был для Буэнос-Айреса слишком мал. Пришлось отрываться годом позже в Баку. Из Европейского юношеского олимпийского фестиваля он привез охапку медалей: золото в команде, многоборье, на брусьях и перекладине, а также серебро в вольных упражнениях.

Золото Ковтуна в многоборье на Европейском юношеском олимпийском фестивале:

Но эти все достижения отходят на задний план. Разница между юношами/юниорами и взрослыми колоссальная. Ковтун – молодец. Не затерялся и среди больших парней.

В 2021 году он впервые в карьере поехал на взрослый чемпионат Европы. Главный тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский после объявления заявки говорил следующее:

«Илья – очень сильный парень, один из лидеров. У нас на последнем чемпионате Европы Петр Пахнюк с 14,7 стал вторым, а Ковтун в Италии получил 15,15. В многоборье Киева Пахнюн набрал 84 балла, а Ковтун – 87. Илья уже становится одним из лидеров сборной. В многоборье не вижу в нашей команде никого сильнее, на отдельных снарядах – тоже. На брусьях он получает 15 баллов, а Пахнюк, который стал лидером после Верняева, - 14,5-14,7. Я вам называю оценки, а вы уже сами думайте».

Ковтун тренера не подвел. Из Базеля наши гимнасты привезли три медали: золото титулованного Игоря Радивилова в опорном прыжке, бронзу на бревне таланта женской сборной Анастасии Бачинской и бронзу Ильи Ковтуна в многоборье. В многоборье!

В квалификации он стал 11-м. Жаль, на том ЧЕ можно было выхватить еще одну лицензию на Олимпийские игры. Это не удалось. Зато получилось собраться на финал – медаль. На дебютном в карьере взрослом ЧЕ.

На момент участия Ковтуну было лишь 17 лет, 8 месяцев и 13 дней. В истории только советскому гимнастуудавалось взять медаль многоборья на чемпионата Европы в более молодом возрасте – золото в 1983 году в 16 лет, 5 месяцев и 7 дней.

Илья стал всего лишь пятым гимнастом в истории Украины, который поднялся на пьедестал многоборья на европейском первенстве. Раньше подобное удавалось только Игорю Коробчинскому, Александру Берешу, Николаю Куксенкову и Олегу Верняеву.

Еще раз – Ковтун сделал это в 17 лет. Верняев, к примеру, завоевал свою бронзу в 19. Илья идет с опережением графика олимпийского чемпиона. Чемпиона, которого вместе с Радивиловым называет своим кумиром.

Повзрослев всего на несколько месяцев Ковтун теперь отправится на Олимпийские игры. Давить на него и требовать медали – глупо. Ему мало того, что нужно справиться с куда более опытными соперниками, так еще нужно побороть и волнение – в гимнастике это предельно важно.

Но все же пару слов Ковтуну стоит напомнить. На сайте Международной федерации гимнастики у него в профиле в разделе «Амбиции» написано:

«Выиграть медали на Олимпийских играх».

Зачем откладывать на потом? Если Ковтуну удастся привезти награду из Токио, он сделает громкую заявку на то, что врывается в спортивную гимнастику по-взрослому. Громче просто некуда.