Последний шанс упущен. Украина впервые в истории осталась без медали Олимпиады в спортивной гимнастике

Петр Пахнюк стал седьмым в упражнениях на параллельных брусьях

Петр Пахнюк / Фото: Getty Images

Украинские гимнасты завершили выступление на Олимпийских играх в Токио, Япония.



Петр Пахнюк стал единственным представителем Украины в упражнениях на параллельных брусьях. В финале он с результатом 14,533 стал седьмым, уступив олимпийскому чемпиону китайцу Цзоу Цзинъюаню 1,7 балла.

Украина впервые в истории осталась без медалей на Олимпийских играх. В 1996 году Олимпийскими чемпионами стали Лилия Подкопаева (вольные упражнения и абсолютное первенство), а также Рустам Шарипов в упражнениях на параллельных брусьях. В последней дисциплине украинцы завоевывали золото на Играх в Афинах (Валерий Гончаров), а также в Рио (Олег Верняев). Последний, к слову, был отстранен накануне Олимпиады-2020. Всего в спортивной гимнастике на Олимпиадах украинцы завоевали 12 наград – 5 в Атланте, 2 в Сиднее, 1 в Пекине, 1 в Лондоне и 2 в Рио.

На Играх-2020 чемпион Европы Игорь Радивилов не смог выйти в финал в коронном опорном прыжке, в командном многоборье украинцы стали седьмыми, Илья Ковтун и Пахнюк в личном многоборье расположились на 11-м и 19-м местах соответственно.

При этом уроженец Днепра принес Израилю золото Олимпиады в вольных упражнениях.