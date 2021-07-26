Украина не попала в тройку лучших сборных в командном многоборье
Радивилов: «Выход в финал Олимпийских игр – результат, которым нужно гордиться»
Титулованный гимнаст прокомментировал результат в украинцев в командном многоборье
26 июля 18:05
Команда по спортивной гимнастике в командном многоборье / Фото: noc-ukr.org/
Сборная Украины по спортивной гимнастике в составе Ильи Ковтуна, Евгения Юденкова, Петра Пахнюка и Игоря Радивилова
на Олимпиаде-2020 в финале командного многоборья стала седьмой. Радивилов прокомментировал результат на Играх в Токио, Япония:
Прежде всего хочу отметить, что нам удалось попасть в финал Олимпийских игр. Это достойный результат, которым, считаю, нужно гордиться. В целом, ребята хорошо исполнили свои задания и нам вместе удалось достичь этого результата. Сейчас есть еще к чему стремиться и на кого ровняться.
Отметим, что Пахнюк и Ковтун пробились в финал в личном многоборье. Также Пахнюк выступит в финале в упражнениях на параллельных брусьях.