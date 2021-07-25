Грустно... Украинка Варинская упала во время выполнения упражнений на разновысоких брусьях

20-летняя Диана осталась без финала Олимпийских игр

Фото: Getty Images

Украинская гимнастка Диана Варинская не сумела пробиться в финал Олимпийских игр-2020 на разновысоких брусьях.

Во время своего выступления 20-летняя Варинская упала. Этот инцидент и предопределил результат Дианы, которая получила 11,633 баллов, чего оказалось недостаточно для выхода в финал.

PC_mid_roll_banner

Напомним, главная мужская надежда Украины в спортивной гимнастике Игорь Радивилов остался без финала в коронной дисциплине.

Перед Олимпиадой Варинская взяла серебро на этапе Кубка мира в Болгарии.