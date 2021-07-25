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Грустно... Украинка Варинская упала во время выполнения упражнений на разновысоких брусьях
20-летняя Диана осталась без финала Олимпийских игр
25 июля 11:14
Фото: Getty Images
Украинская гимнастка Диана Варинская не сумела пробиться в финал Олимпийских игр-2020 на разновысоких брусьях.
Во время своего выступления 20-летняя Варинская упала. Этот инцидент и предопределил результат Дианы, которая получила 11,633 баллов, чего оказалось недостаточно для выхода в финал.
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Напомним, главная мужская надежда Украины в спортивной гимнастике Игорь Радивилов остался без финала в коронной дисциплине.
Перед Олимпиадой Варинская взяла серебро на этапе Кубка мира в Болгарии.
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