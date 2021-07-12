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У Верняева еще есть шанс поехать на Олимпийские игры

Вадим Гутцайт дал на это надежду, но ситуацию не прояснил
Olympics Токио-2020
22:07
У Верняева еще есть шанс поехать на Олимпийские игры
Олег Верняев / Фото: Facebook гимнаста

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт ответил на ряд вопросов, касающихся отсутствия гимнаста Олега Верняева в заявке сборной Украины на Олимпийские игры в Токио.

Ни Федерация, ни сам спортсмен не комментируют эту ситуацию. Что вы можете об этом сказать?

 К сожалению, эта ситуация есть. Мы еще ожидаем окончательного результата. Не буду это комментировать.

Но шанс еще есть?

Да, мы надеемся на это.

В начале года 27-летнего спортсмена отстранили от всех соревнований. Причины этого решения FIG все еще до конца неизвестны.

На предыдущих Олимпийских играх Верняев взял две медали – золото на брусьях и серебро (многоборье).

Без Верняева, главные украинские олимпийские надежды в спортивной гимнастике – это Игорь Радивилов и 17-летний Илья Ковтун.

Источник: ua.tribuna.com Сергей Остапенко
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Теги

Олег Верняев Вадим Гутцайт

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