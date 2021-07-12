У Верняева еще есть шанс поехать на Олимпийские игры

Вадим Гутцайт дал на это надежду, но ситуацию не прояснил

Олег Верняев / Фото: Facebook гимнаста

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт ответил на ряд вопросов, касающихся отсутствия гимнаста Олега Верняева в заявке сборной Украины на Олимпийские игры в Токио.

Ни Федерация, ни сам спортсмен не комментируют эту ситуацию. Что вы можете об этом сказать?

К сожалению, эта ситуация есть. Мы еще ожидаем окончательного результата. Не буду это комментировать.

Но шанс еще есть?



Да, мы надеемся на это.

В начале года 27-летнего спортсмена отстранили от всех соревнований. Причины этого решения FIG все еще до конца неизвестны.



На предыдущих Олимпийских играх Верняев взял две медали – золото на брусьях и серебро (многоборье).

Без Верняева, главные украинские олимпийские надежды в спортивной гимнастике – это Игорь Радивилов и 17-летний Илья Ковтун.