Звездная американка снялась с еще одного финала Олимпиады

Заключительный этап Олимпийских Игр в вольных упражнениях пройдет без Симоны Байлз



Симона Байлз / фото - AP

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз пропустит финал соревнований Олимпийских Игр в Токио в вольных упражнениях.

Ранее 24-летняя американка снялась с соревнований в опорном прыжке и брусьях. В личном многоборье она также не выступила, а от участия в командном отказалась по ходу соревнований. Спортсменка объяснила это психологическими проблемами.

О том, примет ли Байлз участие в финале на бревне, будет объявлено позже.

Ранее Симона Байлз отказалась от участия в командном многоборье на Олимпиаде в Токио по причине травмы.