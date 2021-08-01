Роузи заступилась за Байлз: «Она находится на Олимпийских играх, а вы – в Twitter»
Звездная американка снялась с еще одного финала Олимпиады
Заключительный этап Олимпийских Игр в вольных упражнениях пройдет без Симоны Байлз
08:30
Симона Байлз / фото - AP
Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз пропустит финал соревнований Олимпийских Игр в Токио в вольных упражнениях.
Ранее 24-летняя американка снялась с соревнований в опорном прыжке и брусьях. В личном многоборье она также не выступила, а от участия в командном отказалась по ходу соревнований. Спортсменка объяснила это психологическими проблемами.
О том, примет ли Байлз участие в финале на бревне, будет объявлено позже.
Ранее Симона Байлз отказалась от участия в командном многоборье на Олимпиаде в Токио по причине травмы.
Комментарии 0