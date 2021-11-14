Александр Тильте выпал из строя

Украинский полусредний пропустит ближайшие матчи «Мотора» в Лиге чемпионов

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Александр Тильте / Фото - zasport.zp.ua

В компанию к Ивану Морозу и Йонасу Трухановичусу в лазарете «Мотора» добавился полусредний Александр Тильте. На одной из тренировок он серьезно травмировал палец. К счастью, доктор «моторостроителей» оперативно отрегировал и удалось избежать серьезных последствий.

В комментарии порталу XSPORT.ua игрок сборной Украины рассказал, когда планирует вернуться в обойму.

«В контакте встрял пальцем в партнера по команде. Да так, что фаланга вылетела из сустава. Прорвало кожу, но наш доктор сразу все поставил на место. Оставалось только зашить в больнице, что мы и сделали. Главное – кости целые. Скоро снимут швы и надолго на больничном задерживаться не планирую. Если все будет по плану, то восстановление займет две недели».

Александр Тильте попадал в заявку во всех шести сыгранных матчах «Мотора» в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Учитывая повреждение, спарку с «Веспремом» украинец точно пропустит (17 и 25 ноября).

Не исключено, что игровые минуты получит перспективный Игорь Турчено, который в этом розыгрыше ЛЧ отметился лишь двумя попаданиями в заявку, но без выхода на площадку.

Игорь ГРАЧЕВ специально для XSPORT.ua