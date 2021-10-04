Андронов: «Надеюсь, что Борщенко сможет помочь команде в следующих матчах»
Андронов: «Сборы команды показали, что девочки пребывают в хорошей физической форме»
Наставник сборной Украины – о предстоящих матчах отбора на Евро-2022
08:58
Виталий Андронов / Фото - FacebookГлавный тренер женской национальной сборной Украины Виталий Андронов в интервью XSPORT рассказал о кондициях своей команды накануне стартовых матчей квалификации на Евро-2022.
«Были переживания по поводу того, что девочки играют в разных клубах. У кого-то есть игровая практика, а у кого-то ее нет. Мы боялись по поводу их физической формы. Однако сборы команды показали, что они очень неплохо выглядят и находится в очень хорошем психологическом состоянии».
Напомним, украинки 7 октября сыграют со сборной Хорватии, а 10-го – с командой Франции.
Заявка Украины на стартовые матчи отбора к Евро-2022.
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