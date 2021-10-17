Артем Козакевич: «Только догоняли ПСЖ, как оказывались в меньшинстве»

Левый крайний «Мотора» забросил парижанам семь мячей, а на следующий день стал отцом

Эксклюзив

Артем Козакевич

В матче 4-го тура Лиги чемпионов запорожский «Мотор» съездил в гости к именитому «ПСЖ», уступив сборной мира – 32:40. Лучшим бомбардиром в составе моторовцев стал Артем Козакевич, забросивший семь мячей.

Звонок журналиста XSPORT.ua Игоря Грачева застал нашего правого крайнего в роддоме. Часами ранее в семье Козакевичей – Артема и Валентины – родился сын. Разумеется, гандбольной части интервью пришлось подвинуться.

«Эмоции переполняют. Сейчас в больнице отдыхаем. Хоть в целом роды прошли нормально, но сам процесс оказался длительным. Схватки начались где-то в 3.00, а в 14.02 на свет появился Кирилл. Как выбирали имя? У нас был шорт-лист, но последнее слово осталось за Валей. После того, что ей пришлось перетерпеть – право выбора имени ушло в безапелляционный отдел».

Понимание, что скоро станешь отцом придавало дополнительных сил?

Конечно, я находился в приятном ожидании. Говоря же откровенно, я четко отделил гандбольную жизнь от семейной. Все переживания от тренировочного процесса и от игр, особенно когда мы проигрываем, домой не несу.

После матча с «ПСЖ» переживания присутствовали?

Еще бы. Я остался разочарован поражением и собой остался тоже не доволен.

Даже с учетом семи заброшенных мячей?

На первом месте командная цель, а она была не достигнута. По этой причине вспоминаешь не голы, а два незабитых и ошибки в обороне. Впрочем, посыпать голову пеплом тоже не стоит. Напротив игроки, напичканные титулами чемпионов мира и Олимпийских игр, и мы сражались достойно. Считаю, в Лиге чемпионов переваливать за «-10» не должны. Безусловно, те же «-8» много. Как только мы подбирались к сопернику, сокращая разрыв до трех мячей, получали удаление и оказывались в меньшинстве. Чтобы забирать очки у «ПСЖ», нужно действовать почти безошибочно. Любая погрешность на таком уровне наказывается мгновенно.

Что сказал Гинтарас Савукинас после матча?

Чтобы не расстраивались и не закапывались. Более важные игры нас ждут впереди. В частности следующий – домашний с бухарестским «Динамо». Пользуясь возможностью, приглашаю поддержать нас 21 октября непосредственно на трибунах Дворца спорта «Юность».

Тот факт, что рядом с тобой на полусреднем происходит ротация – Шебетич, Донцов или правша – как-то влияет на тебя?

Честно – не влияет. Мне, как зависимому игроку, хочется, чтобы мяч чаще доводили до краев.

С ПСЖ – доходил и нередко.

Верно, но, если взять обобщенную картину за четыре тура – можно весь стационар провести на сухом пайке. Поединок с «Барсой» лишнее тому подтверждение.

Теперь уже можно открыто говорить, что ты одной ногой был в «Нанте»?

Можно, но французская страница быстро перевернулась, не открывшись. Я рад остаться в «Моторе» и выступать в Лиге чемпионов.

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua

P.S. Артем Козакевич в матче с «ПСЖ» перешагнул отметку в 250 голов (сейчас 251) в рамках Лиги чемпионов, в которой он выступает восьмой сезон подряд.