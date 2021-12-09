Малашинскас продлил контракт с «Мотором»
Без Козакевича. Стала известна заявка «Мотора» на матч Лиги чемпионов против бухарестского «Динамо»
Поединок пройдет в столице Румынии
15:17
«Мотор» / Фото - handball.motorsich.com9 декабря запорожский «Мотор» проведет выездной матч в рамках 10-го тура Лиги чемпионов против бухарестского «Динамо».
В столицу Румынии отправились 16 гандболистов. Из-за травмы, полученной в предыдущем матче с «Фленсбургом», на правом фланге запорожской команды не сыграет Артем Козакевич. Его заменит опытный Юрий Кубатко. Об этом сообщает официальный сайт «Мотора».
Заявка «Мотора» на матч 10-го тура Лиги чемпионов:
вратари: Максим Вьюник, Геннадий Комок;
полевые игроки: Юрий Кубатко, Айденас Малашинскас, Борис Пуховский, Захар Денисов, Игорь Турченко, Карлос Молина, Эдуард Кравченко, Владислав Донцов, Лука Шебетич, Дмитрий Горига, Александр Касай, Денис Васильев, Вячеслав Бохан, Дмитрий Тютюнник.
Напомним, в минувшем матче группового раунда Лиги чемпионов «Мотор» на домашней площадке устроил разгром немецкому «Фленсбургу» (31:22).
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