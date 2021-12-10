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Буде бій: у Суперлізі пристрасті загострюються

Третина сезону позаду: як пройшли її команди
Гандбол
10:18
Буде бій: у Суперлізі пристрасті загострюються Эксклюзив
Фото з інстаграм-сторінки sviatoslavs_photo

Добігає завершення перший етап чемпіонату України з гандболу серед жіночих команд Суперліги сезону 2021/2022.

Більшість команд вже відіграли 7 турів (з 10-ти, передбачених на першому етапі).

Лідером турнірної таблиці прогнозовано є львівська «Галичанка. А от на другій сходинці у порівнянні з минулими сезонами – зміни. Тут наразі міцно закріпилась херсонська «Дніпрянка». Попередній чемпіонат  «Дніпрянка» завершила на 4-му місці, а от у новому сезоні набрала непоганих обертів: обійшла чинного віцечемпіона – ужгородські «Карпати» та бронзового призера – миколаївський «Реал».

Поточна турнірна таблиця:

  1. «Галичанка» Львів – 24 оч. (12 ігор: 12 перемог; різниця забитих-пропущених +168)
  2. «Дніпрянка» Херсон – 19 оч. (14 ігор: 9 перемог, 1 нічия, 4 поразки; різниця забитих-пропущених +68)
  3. «Реал» Миколаїв – 18 оч. (14 ігор: 9 перемог, 5 поразок; різниця забитих-пропущених +49)
  4. «Карпати» Ужгород – 14 оч. (14 ігор: 7 перемог, 7 поразок; різниця забитих-пропущених +102)
  5. «Спартак» Київ – 5 оч. (12 ігор: 2 перемоги, 1 нічия, 9 поразок; різниця забитих-пропущених «-65»)
  6. «ТНУ» Київ – 0 оч. (14 ігор: 14 поразок; різниця забитих-пропущених «-322»).

Були, на жаль, вже й перші травми у сезоні.

Отож, аналізуємо, у якому стані команди зараз: як себе почувають гравці, як оцінюють пройдений етап та чи скорегували свої завдання у Суперлізі з огляду на поточне турнірне становище.

Слово насамперед чемпіону – львівській «Галичанці». Своїми перемогами у Суперлізі ця команда вже навряд здивує – до них звикли, а ось сенсацію у Єврокубку зуміла вчинити. Нагадаємо, що «Галичанка» нещодавно вибила одного з фаворитів Єврокубку – словацьку «Ювенту» і пройшла до 1/8 фіналу. «Ювента» навіть до суду позивала, аби анулювати вихід «Галичанки» до 1/8. Однак перемога лишилась за «Галичанкою», яка продовжує свій шлях і у Єврокубку, і у Суперлізі.

Про «Галичанку» розповідає права півсередня Діана Дмитришин. До речі, на її рахунку сьогодні найбільша кількість голів серед усіх «галичанок» – 67:

Головне, що усі здорові. Лише в Анастасії Мелекесцевої – мікротравма: вивих пальця. Перед тим мали травми Тетяна Поляк (коліно) та Юлія Головко (плече), але зараз вони у нормі.

«Галичанка» вже стільки років чемпіон, але ми не розслабляємось. По-перше, нам подобається підтримувати цей статус, який задали старші дівчата. Завжди приємно перемагати. По-друге, є куди прагнути і рости. Адже бувають такі перемоги, коли не надто вдало чи нечітко виконали план, який намічав тренер. Здається, й перемога, але можемо бути взагалі незадоволеними.

Дуже чекаємо ігор Єврокубка. Бо в українській Суперлізі команди не міняються, хіба деякі гравці йдуть, нові приходять. А в Єврокубку завжди нові команди. Ще й такий азарт: гадаємо, який випаде суперник, потім передивляємось його ігри, налаштовуємось на боротьбу.

Діана Дмитришин (“Галичанка”) / фото – Федерація гандболу України

Ліва крайня «Дніпрянки» Віолетта Комарова вважає, що настав час й для її команди:

«Дніпрянка» за всі свої роки не посідала другого місця, і зараз у нас є всі шанси це змінити! Думаю, наш час настав. Отже, наше завдання не опускати планку і триматися на другому місці.

Домашні ігри з «Реалом» та «Карпатами» були успішними, і наша мета – повторити результат на виїзді. 10-11 грудня граємо в Ужгороді; 22-23 грудня – у Миколаєві. До цих матчів ми дуже готувалися, часу було багато. І тренер дав хорошу фізичну підготовку та бойовий настрій на майбутні ігри.

Щодо стану здоров’я гравців, під час сезону мікротравми траплялися, але вони були не серйозними, і тури ніхто не пропускав. Сподіваємось, що й надалі сезон пройде без травм.


Віолетта Комарова (“Дніпрянка”) / фото – Федерація гандболу України

Віцекапітан «Реалу» Владислава Слободян заявляє: її команда націлена вийти на друге місце!

«Дніпрянка» –  хороша зіграна команда, яка виступає таким складом вже не перший рік.

І, як і «Карпати», є нашим принциповим суперником у Суперлізі.

«Дніпрянка» виграла всі домашні ігри, що дало їй змогу піднятись на 2 місце. Але я вважаю, що ми майже рівноцінні команди, і у наших силах боротись з Херсоном. Невдовзі приймаємо «Дніпрянку» у себе, тож націлені забрати 4 очки і вийти на 2 місце.

Щодо стану здоров‘я зараз у команді певний спад, деякі гравці основного складу отримали мікротравми. Позавчора Наталя Ситенька на тренуванні підвернула гомілкостоп. Альона Божко також має проблеми з гомілкостопом. Валя Фроляк лікує плече.

У інших старі мікротравми почали даватися взнаки.

Але, напевно, найбільш стресовим був початок сезону. Різка зміна головного тренера: Наталя Станіславівна Пархоменко, яка вела команду 5 років, завершила роботу з клубом. Головним тренером став Гурський Олександр Іполітович. На початку було важко, тому що один тренер вимагає одне, інший бачить це інакше. З приходом  нового тренера притирання відбувалось в кожного по різному. У когось довше, у когось швидше, а у когось й досі триває. Але у нас є одна спільна ціль, яка об‘єднує.

Пішов майже весь основний склад команди і залишилась одна молодь, зовсім новий склад. Ми толком й не були зіграні на початок сезону. Але треба віддати належне дівчатам: всі були налаштовані вигравати, боротись за медалі в цьому сезоні. Команда працює, і це дає результат.

Зараз ми йдемо на 3 місці, попереду ще 4 гри, тому, можу сказати, що результат першого етапу доволі непоганий.

У нас залишилось ще два важливих домашніх тури (11-12 грудня приймаємо «Галичанку», 22-23 грудня –  «Дніпрянку»). Ігри домашні, тому хочемо з них вижати максимум, щоб спокійно піти святкувати Новий Рік. Настрій в команді бойовий. Ми дуже молода команда, тому амбіцій у нас багато.


Владислава Слободян (“Реал”)

Медальні амбіції й у «Карпат». Попри те, що команда сьогодні посідає 4-у сходинку турнірної таблиці, не засмучується, а навпаки – вірить у підйом. Розповідає одна з найкращих снайперок вовчиць, центральна Каріна Байрак:

Наразі травмовані Готра Яна та Полєтаєва Настя. У обох проблеми з колінами. Яна коле плазму, а Насті потрібно робити операцію, що відкладена на пізніше.

Проходять реабілітацію два гравці: Петрів Аліса та Гуркова Маша.

Гуркова Маша – новенька, прийшла до нас цього сезону, але, на жаль, не змогла з нами стартувати, оскільки отримала травму на тренувальному процесі.

Аліса Петрів вже не перший сезон грає за нас, здібна дівчинка. На жаль, травмувалася одразу ж на першому турі: коли вистрибувала, пішло убік коліно. Їй зробили операцію.

Дівчата стартуватимуть з нами вже десь під кінець сезону або навіть на початку наступного.

До команди повернулася Дар’я Кіт. Дуже досвідчена гандболістка, раніше грала за «Карпати», потім продовжила кар’єру за кордоном. А зараз повернулась та пристала на пропозицію нашого клубу і тепер відстоюватиме його честь разом з нами.

Повернулась й Мілана Шукаль. Мала проблеми з плечем, але вже повноцінно реабілітувалась. Тепер грає з нами на повну силу. Мілана дуже здібна, досвідчена, нам її не вистачало, з її лівою рукою. Ми чекали її повернення. Тепер у нас добре зміцнилась права сторона.  

Ці пів сезону пройшли для нас не дуже вдало.

На початку сезону помінявся тренер, забрали Віктора Івановича Чернова, і повернувся Борис Анатолійович Петровський. Ми з Віктором Івановичем пройшли збори, відіграли перший тур, і було несподівано, що його змінили. Трохи нас це вразило і вплинуло на психологічний фон. Було тяжко перебудуватися на іншого тренера, бо тактика, мислення, бачення тренувального та ігрового процесів – різні.

Сподіваємось, що після Нового року, як прогнозує Борис Анатолійович, у нас буде підйом. Зараз трохи спад, але ми набираємо необхідну фізичну форму, і, дай Боже, аби після Нового року все вийшло у плані підйому.

Чи посядемо друге місце? Ми не знаємо, але руки у нас не опускаються. Звичайно ж хочемо бути в призах. Ми боротимемось.


Каріна Байрак (“Карпати”) / фото – Федерація гандболу України

На 5-й сходинці турнірної таблиці перебуває київський «Спартак». Але розташування у турнірній таблиці не передає того, наскільки «Спартак» зміцнів у цьому сезоні і, схоже, хай й поступово, та все ж підбирається до четвірки лідерів. Чого лише варті результати 5-го туру: Спартак – Дніпрянка 25:25 та 24:29. А «Дніпрянка», нагадаємо, зараз друга команда у турнірному рейтингу.

Ліва півсередня «Спартака» Анастасія Оржаховська зазначила, що її команда готова перемагати:

Сезон ми почали з хороших результатів. Вважаю, що такий ріст команди пішов від дисципліни, оскільки раніше її не було. Всі дівчата грають з великим бажанням перемогти. Зараз ми знаходимось у хорошій фізичній формі та готові дати бій командам.

Звичайно, буде важко, оскільки у нас зовсім немає заміни. Багато молодих, які ще не готові замінити гравців. Також цього сезону не обійшлось без травм: у нас практично весь другий склад поламався, і відновлення не буде швидким.  Думаю, десь у березні вони вже вийдуть на майданчик та допоможуть нам.

Зараз наша мета – піднятися вище 5-го місця. Над цим ми працюємо і готові перемагати.

Анастасія Оржаховська (“Спартак”) / фото з інстаграм-сторінки sviatoslavs_photo

До речі, Анастасія є третьою за результативністю снайперкою у команді (після Олександри Фурманець та Софії Безрукової). На її рахунку 45 голів.

А топ найкращих снайперок усієї Суперліги сьогодні очолюють гандболістки «Карпат» Яна Готра та Каріна Колодюк.

Топ найкращих бомбардирів Суперліги після 7-ми турів:

1-2. Готра Яна («Карпати» Ужгород) – 93 голи
1-2. Колодюк Каріна («Карпати» Ужгород) – 93
Дереклєєва Анастасія («Реал» Миколаїв) – 91
Олександра Фурманець («Спартак» Київ) – 87
Божко (Каменщик) Альона («Реал» Миколаїв) – 83
Байрак Каріна («Карпати» Ужгород) – 80
Дябло Анна («Дніпрянка» Херсон) – 69
8-9. Гончаренко Аля («Дніпрянка» Херсон) – 67
8-9. Дмитришин Діана («Галичанка» Львів) – 67
Бондаренко Анастасія («Реал» Миколаїв) – 60

Підготувала Наталія Васьо

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Теги

Галичанка (гандбол) Днепрянка Реал (гандбол) Карпаты (гандбол)

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Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 09:24
2
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Бокс Профессиональный бокс
5 декабря 17:20
17
Хирн назвал сумму, за которую Джошуа готов отказаться от боя с Усиком
Хирн назвал сумму, за которую Джошуа готов отказаться от боя с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 15:38
10
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
9 декабря 00:00
Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко
Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
7 декабря 10:37
4
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Анонсы

Суперлига. «Белый Барс» – «Альтаир». Видео трансляция
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Суперлига. «Белый Барс» – «Альтаир». Видео трансляция
18:45
В поисках сокровищ: змеиный остров
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В поисках сокровищ: змеиный остров
20:40
Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Онлайн трансляция
11 декабря 14:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
11 декабря 15:50
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
11 декабря 18:45
Дмитрий Бивол – Умар Саламов. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Бивол – Умар Саламов. Онлайн трансляция
11 декабря 23:00
Джаред Андерсон – Александр Тесленко. Онлайн трансляция
WEB
Джаред Андерсон – Александр Тесленко. Онлайн трансляция
12 декабря 04:30
Чарльз Оливейра – Дастин Порье. Онлайн трансляция
WEB
Чарльз Оливейра – Дастин Порье. Онлайн трансляция
12 декабря 05:00
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
WEB
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00
Нонито Донэйр – Рэймарт Габальо. Онлайн трансляция
WEB
Нонито Донэйр – Рэймарт Габальо. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
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«Никогда не сдавайся 2. Бой»
12 декабря 14:55
Суперлига. «Мариуполь» – СК «Сокол». Видео трансляция
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Суперлига. «Мариуполь» – СК «Сокол». Видео трансляция
12 декабря 18:30
«Преследуя монстров»
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«Преследуя монстров»
12 декабря 19:40
Чемпионат Испании. «Реал» – «Атлетико». Онлайн трансляция
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Чемпионат Испании. «Реал» – «Атлетико». Онлайн трансляция
12 декабря 22:00