Буде бій: у Суперлізі пристрасті загострюються

Третина сезону позаду: як пройшли її команди

Эксклюзив

Фото з інстаграм-сторінки sviatoslavs_photo

Добігає завершення перший етап чемпіонату України з гандболу серед жіночих команд Суперліги сезону 2021/2022.

Більшість команд вже відіграли 7 турів (з 10-ти, передбачених на першому етапі).

Лідером турнірної таблиці прогнозовано є львівська «Галичанка. А от на другій сходинці у порівнянні з минулими сезонами – зміни. Тут наразі міцно закріпилась херсонська «Дніпрянка». Попередній чемпіонат «Дніпрянка» завершила на 4-му місці, а от у новому сезоні набрала непоганих обертів: обійшла чинного віцечемпіона – ужгородські «Карпати» та бронзового призера – миколаївський «Реал».

Поточна турнірна таблиця:

«Галичанка» Львів – 24 оч. (12 ігор: 12 перемог; різниця забитих-пропущених +168) «Дніпрянка» Херсон – 19 оч. (14 ігор: 9 перемог, 1 нічия, 4 поразки; різниця забитих-пропущених +68) «Реал» Миколаїв – 18 оч. (14 ігор: 9 перемог, 5 поразок; різниця забитих-пропущених +49) «Карпати» Ужгород – 14 оч. (14 ігор: 7 перемог, 7 поразок; різниця забитих-пропущених +102) «Спартак» Київ – 5 оч. (12 ігор: 2 перемоги, 1 нічия, 9 поразок; різниця забитих-пропущених «-65») «ТНУ» Київ – 0 оч. (14 ігор: 14 поразок; різниця забитих-пропущених «-322»).

Були, на жаль, вже й перші травми у сезоні.

Отож, аналізуємо, у якому стані команди зараз: як себе почувають гравці, як оцінюють пройдений етап та чи скорегували свої завдання у Суперлізі з огляду на поточне турнірне становище.

Слово насамперед чемпіону – львівській «Галичанці». Своїми перемогами у Суперлізі ця команда вже навряд здивує – до них звикли, а ось сенсацію у Єврокубку зуміла вчинити. Нагадаємо, що «Галичанка» нещодавно вибила одного з фаворитів Єврокубку – словацьку «Ювенту» і пройшла до 1/8 фіналу. «Ювента» навіть до суду позивала, аби анулювати вихід «Галичанки» до 1/8. Однак перемога лишилась за «Галичанкою», яка продовжує свій шлях і у Єврокубку, і у Суперлізі.

Про «Галичанку» розповідає права півсередня Діана Дмитришин. До речі, на її рахунку сьогодні найбільша кількість голів серед усіх «галичанок» – 67:

Головне, що усі здорові. Лише в Анастасії Мелекесцевої – мікротравма: вивих пальця. Перед тим мали травми Тетяна Поляк (коліно) та Юлія Головко (плече), але зараз вони у нормі. «Галичанка» вже стільки років чемпіон, але ми не розслабляємось. По-перше, нам подобається підтримувати цей статус, який задали старші дівчата. Завжди приємно перемагати. По-друге, є куди прагнути і рости. Адже бувають такі перемоги, коли не надто вдало чи нечітко виконали план, який намічав тренер. Здається, й перемога, але можемо бути взагалі незадоволеними. Дуже чекаємо ігор Єврокубка. Бо в українській Суперлізі команди не міняються, хіба деякі гравці йдуть, нові приходять. А в Єврокубку завжди нові команди. Ще й такий азарт: гадаємо, який випаде суперник, потім передивляємось його ігри, налаштовуємось на боротьбу.

Діана Дмитришин (“Галичанка”) / фото – Федерація гандболу України

«Дніпрянка» за всі свої роки не посідала другого місця, і зараз у нас є всі шанси це змінити! Думаю, наш час настав. Отже, наше завдання не опускати планку і триматися на другому місці. Домашні ігри з «Реалом» та «Карпатами» були успішними, і наша мета – повторити результат на виїзді. 10-11 грудня граємо в Ужгороді; 22-23 грудня – у Миколаєві. До цих матчів ми дуже готувалися, часу було багато. І тренер дав хорошу фізичну підготовку та бойовий настрій на майбутні ігри. Щодо стану здоров’я гравців, під час сезону мікротравми траплялися, але вони були не серйозними, і тури ніхто не пропускав. Сподіваємось, що й надалі сезон пройде без травм.



Віолетта Комарова (“Дніпрянка”) / фото – Федерація гандболу України

Ліва крайня «Дніпрянки»вважає, що настав час й для її команди:

Віцекапітан «Реалу» Владислава Слободян заявляє: її команда націлена вийти на друге місце!

«Дніпрянка» – хороша зіграна команда, яка виступає таким складом вже не перший рік. І, як і «Карпати», є нашим принциповим суперником у Суперлізі. «Дніпрянка» виграла всі домашні ігри, що дало їй змогу піднятись на 2 місце. Але я вважаю, що ми майже рівноцінні команди, і у наших силах боротись з Херсоном. Невдовзі приймаємо «Дніпрянку» у себе, тож націлені забрати 4 очки і вийти на 2 місце. Щодо стану здоров‘я зараз у команді певний спад, деякі гравці основного складу отримали мікротравми. Позавчора Наталя Ситенька на тренуванні підвернула гомілкостоп. Альона Божко також має проблеми з гомілкостопом. Валя Фроляк лікує плече. У інших старі мікротравми почали даватися взнаки. Але, напевно, найбільш стресовим був початок сезону. Різка зміна головного тренера: Наталя Станіславівна Пархоменко, яка вела команду 5 років, завершила роботу з клубом. Головним тренером став Гурський Олександр Іполітович. На початку було важко, тому що один тренер вимагає одне, інший бачить це інакше. З приходом нового тренера притирання відбувалось в кожного по різному. У когось довше, у когось швидше, а у когось й досі триває. Але у нас є одна спільна ціль, яка об‘єднує. Пішов майже весь основний склад команди і залишилась одна молодь, зовсім новий склад. Ми толком й не були зіграні на початок сезону. Але треба віддати належне дівчатам: всі були налаштовані вигравати, боротись за медалі в цьому сезоні. Команда працює, і це дає результат. Зараз ми йдемо на 3 місці, попереду ще 4 гри, тому, можу сказати, що результат першого етапу доволі непоганий. У нас залишилось ще два важливих домашніх тури (11-12 грудня приймаємо «Галичанку», 22-23 грудня – «Дніпрянку»). Ігри домашні, тому хочемо з них вижати максимум, щоб спокійно піти святкувати Новий Рік. Настрій в команді бойовий. Ми дуже молода команда, тому амбіцій у нас багато.



Владислава Слободян (“Реал”)

Медальні амбіції й у «Карпат». Попри те, що команда сьогодні посідає 4-у сходинку турнірної таблиці, не засмучується, а навпаки – вірить у підйом. Розповідає одна з найкращих снайперок вовчиць, центральна Каріна Байрак:

Наразі травмовані Готра Яна та Полєтаєва Настя. У обох проблеми з колінами. Яна коле плазму, а Насті потрібно робити операцію, що відкладена на пізніше. Проходять реабілітацію два гравці: Петрів Аліса та Гуркова Маша. Гуркова Маша – новенька, прийшла до нас цього сезону, але, на жаль, не змогла з нами стартувати, оскільки отримала травму на тренувальному процесі. Аліса Петрів вже не перший сезон грає за нас, здібна дівчинка. На жаль, травмувалася одразу ж на першому турі: коли вистрибувала, пішло убік коліно. Їй зробили операцію. Дівчата стартуватимуть з нами вже десь під кінець сезону або навіть на початку наступного. До команди повернулася Дар’я Кіт. Дуже досвідчена гандболістка, раніше грала за «Карпати», потім продовжила кар’єру за кордоном. А зараз повернулась та пристала на пропозицію нашого клубу і тепер відстоюватиме його честь разом з нами. Повернулась й Мілана Шукаль. Мала проблеми з плечем, але вже повноцінно реабілітувалась. Тепер грає з нами на повну силу. Мілана дуже здібна, досвідчена, нам її не вистачало, з її лівою рукою. Ми чекали її повернення. Тепер у нас добре зміцнилась права сторона. Ці пів сезону пройшли для нас не дуже вдало. На початку сезону помінявся тренер, забрали Віктора Івановича Чернова, і повернувся Борис Анатолійович Петровський. Ми з Віктором Івановичем пройшли збори, відіграли перший тур, і було несподівано, що його змінили. Трохи нас це вразило і вплинуло на психологічний фон. Було тяжко перебудуватися на іншого тренера, бо тактика, мислення, бачення тренувального та ігрового процесів – різні. Сподіваємось, що після Нового року, як прогнозує Борис Анатолійович, у нас буде підйом. Зараз трохи спад, але ми набираємо необхідну фізичну форму, і, дай Боже, аби після Нового року все вийшло у плані підйому. Чи посядемо друге місце? Ми не знаємо, але руки у нас не опускаються. Звичайно ж хочемо бути в призах. Ми боротимемось.