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«Галычанка» – все, что у нас есть?

XSPORT подводит итоги XXX женского чемпионата Украины: золото прописку не меняет
Гандбол
25 июля 14:20
«Галычанка» – все, что у нас есть? Послесловие
фото - пресс-служба ФГУ

30-й по счету чемпионат Украины среди элитных женских коллективов стал историей. Далеко не самой яркой, из года в год теряя в красках. Как и в прошлом сезоне, за медали боролись номинально шесть команд, а на деле – четыре. И одна из них в концовке выбросила белый флаг...

И все же ушедший чемпионат наверняка вспомнят в будущем. Мы нашли как минимум три причины.

·         Яна Готра из ужгородских «Карпат» забросила 23 мяча в матче со «Спартаком», установив абсолютный рекорд чемпионатов Украины.

·         Массовая драка в матче «Днепрянка» – «Реал», в результате которой были дисквалифицированы шесть ее участников.

·         Реакция на инцидент Федерации гандбола Украины, которая выписала огромные штрафы, по сути, не разбираясь в произошедшем. Кроме того, один из игроков «Днепрянки» отбыл лишь 8 матчей дисквалификации из 10-ти выписанных. Недосмотр делегата и последующее официальное обращение в ФГУ ГК «Карпаты» относительно выступления в матчах «Карпаты» – «Днепрянка» дисквалифицированного игрока Федерация гандбола Украины проигнорировала, что, увы, стало неприемлемой нормой для действующих руководителей.          

30-Й ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Сезон-2020/2021. Итоговая таблица

И/В/Н/П/М/О

1. Галычанка (Львов) /26/24/1/1/899--501 (+398)/49

2. Карпаты (Ужгород) /26/14/2/10/794--720 (+74)/30

3. Реал (Николаев) /26/13/3/10/716--687 (+29)/29

-----------------------------------------------------------------

4. Днепрянка (Херсон) /22/13/0/9/684--594 (+90)/26

5. Спартак-Киев /22/4/1/17/457--688 (-231)/9

6. ТНУ-ДЮСШ-№21 (Киев) /22/0/1/21/429--789 (-360)/1

Чемпионат прошел в два этапа. На втором этапе команды разбились на тройки. «Нижняя» тройка провела только один тур.

Сразу отметим приятный факт – за весь чемпионат не зафиксировано ни одного недоезда. Состоялись все запланированные матчи, если не считать усеченный второй этап для аутсайдеров. «Нижняя» тройка договорилась провести лишь один из трех съездных туров и на этом закрыть чемпионат.

Все логично – на финальное распределение мест выполнение полного календаря повлиять никак не могло. И еще одна «прелесть» наших реалий – спортивный обмен между лигами отсутствует как класс.


·         ТНУ-ДЮСШ-№21 (Киев). Детская команда под руководством Игоря Аврамова финишировала на последней строчке, завоевав единственный балл в матче с землячками из «Спартака». В этом коллективе стоит отметить Софию Голинскую. Она наколотила 101 гол и финишировала на 6-й строчке в списке снайперов (не забываем, что аутсайдеры сыграли на четыре матча меньше). В новом сезоне 19-летняя полусредняя пойдет на повышение, и начнет его в николаевском «Реале». Недалеко от Голинской расположилась Александра Радченко, замкнув топ-10 бомбардиров с активом в 87 мячей. И, конечно же, заслуживает отдельных теплых слов изюминка нашего чемпионата – 45-летний играющий тренер Татьяна Косик (8 голов). Для сравнения: основному голкиперу ТНУ Виктории Кулик – лишь 16 лет... 

·         «Спартак-Киев». А точнее – «Сборная команда города Киев «Спартак-Киев». Команда-призрак, черпающая финансирование из бюджета столицы, финишировала на предпоследнем месте. Имея второй бюджет в Суперлиге, спартаковки не отобрали ни одного очка у первых трех команд. Забавный коллективчик, возглавляемый то ли «мастер коучем» Борисом Чижовым, то ли Любовью Федоренко отличился лишь тем, что оставил своих исполнительниц один на один с тяжелыми травмами. Дарье Бутомо и Алине Черноморец средства на операции собирали с протянутой рукой в соцсетях... 

·         «Днепрянка» (Херсон) – 4-е место. Второй год подряд херсонские «пираньи» останавливаются вне пьедестала. Однако на этот раз «Днепрянка» сдалась без боя, неожиданно отказавшись по ходу чемпионата от схемы «бронзового плей-офф». Среди подопечных Бориса Милославского отметим прежде всего Анну Дябло. Она стала лучшим бомбардиром ЧУ (187 голов) и одним из самых ярких игроков нашего первенства. Также стоит отметить бросающую Ирину Морозенко и фактом попадания в заявку национальной сборной Ирину Павлик

·         «Реал» (Николаев) – 3-е место. После исторического серебра «Реал» снова в медалистах. На этот раз – бронза. Впрочем, руководители николаевского клуба расценили подобный итог, как недостаточно успешным и освободили от должности главного тренера Наталью Пархоменко. Новым наставником станет Александр Гурский, известный по работе со «Спартаком» и национальной сборной Украины (ассистент Леонида Евтушенко). В бронзовом составе отметим опытных Лилию Рябоконь (Бонарь), Кристину Бабий и очевидно прибавившую после дебюта в «националке» Дарью Каганец. Главный же прогресс команды – Владислава Слободян (97 голов), ярко проявившая себя во второй линии и центре обороны.    

·         «Карпаты» (Ужгород) – 2-е место. Опытный Виктор Чернов привел своих подопечных к «серебру», причем по-спортивному красиво – в очном поединке с «Реалом» (26:26), в котором надо было не проиграть. В составе «карпатовок» выделяются голкипер Елизавета Воронько и универсал Яна Готра – пожалуй, единственный игрок чемпионата Украины, который мог стать основным в сборной Украины крепкого образца, когда вызывались сильнейшие игроки. Увы, Готру не обошли стороной травмы, помешавшие ей стать лучшим бомбардиром чемпионата. В составе закарпатовок выделим линейную Карину Колодюк (131 мяч), 18-летнюю крайнюю Алису Петрив (50) и опытнейшую защитницу Алену Пилипюк (41 год!), исполняющую обязанности играющего тренера (11 голов).

 ·         «Галычанка» (Львов) завоевала седьмое золото и седьмое подряд, отставая по количеству чемпионских званий только от «Мотора» (14). Еще по три титула имеют «Спартак» (Киев), «Карпаты (Ужгород») и криворожский коллектив «Смарт»/«Спарта». Как видим, право называться сильнейшей команды Украины из 30 розыгрышей завоевывали лишь пять клубов.

Суперкубок Украины в нынешнем сезоне не проводился, а обладателем седьмого по счету Кубка Украины стала «Галычанка».

К нынешнему успеху львовянок привел опытный Виталий Андронов, получивший в бонус пост главного тренера сборной Украины. Из игроков прежде всего отметим вратаря Марию Гладун, ставшей MVP чемпионата, а также сборниц Диану Дмитришин, Татьяну Поляк и Марьяну Маркевич.

 Для трех игроков «Галычанки» нынешний сезон принес седьмое золото в личную коллекцию. В состав мультичемпионок входят Мария Гладун, Марьяна Маркевич и Татьяна Поляк.

 ·         Лучшим бомбардиром стала полусредняя «Днепрянки» Анна Дябло, отличившись 187 раз в 22-х играх. Вторую строчку среди снайперов заняла Яна Готра из «Карпат» (183 гола, 26 игр), третью – Карина Байрак («Карпаты») – 133 гола, 26 игр.

Итоговая таблица бомбардиров сезона-2020/2021. Топ-5 

187 – Анна Дябло («Днепрянка»)

183 – Яна Готра («Карпаты»)

133 – Карина Байрак («Карпаты»)

131 – Карина Колодюк («Карпаты»)

104 – Диана Дмитришин («Галычанка»)

·         Приз «Клуба Виктории Цибуленко», вручающийся за количество матчей, в которых спортсмен отличился 10 или больше раз, выиграла Анна Дябло («Днепрянка»). В 7-и из 22-х матчей она отличилась двузначным числом голов.

«КЛУБ ВИКТОРИИ ЦИБУЛЕНКО»

2009/2010           Ирина Кохраидзе (Панацея)                                  13

2010/2011           Виктория Цибуленко (Спарта)                             ??          

2011/2012           Виктория Цибуленко (Спарта)                             11          

2012/2013           Ирина Компаниец (Спарта)                                   13

2013/2014           Юлия Приходько (Спартак)                                    7

2014/2015           Инна Голярдык (Хмельничанка)                          17

2015/2016           Анна Козаева (Спартак)                                            12

2016/2017           Илона Гайкова (Эконом-Универ/Галычанка)                6

2017/2018           Юлия Бойчук (Эконом-Универ)                            5

Светлана Аксенова (Реал)                                       5

2018/2019           Илона Гайкова (Галычанка)                                    5

Яна Готра (Карпаты)                                                   5

2019/2020           Светлана Аксенова (Реал)                                       9

2020/2021           Анна Дябло (Днепрянка)                                         7

 

Лучшие бомбардиры чемпионатов Украины последних лет

 

2009/2010           Ирина Глибко (Запорожье-ЗГИА)        275         35

2010/2011           Виктория Цибуленко (Спарта)             218         30

2011/2012           Виктория Цибуленко (Спарта)             238         30

2012/2013           Ирина Компаниец (Спарта)                   298         36

                               Юлия Приходько (Спартак)                     298         36

2013/2014           Юлия Приходько (Спартак)                     138         12

2014/2015           Инна Голярдык (Хмельничанка)          313         30

2015/2016           Анна Козаева (Спартак)                            255         32

2016/2017           Ирина Компаниец (Карпаты)                 182         26

2017/2018           Алена Шупик (Спартак)                            177         26

2018/2019           Светлана Аксенова (Реал)                       178         28

2019/2020           Светлана Аксенова (Реал)                       176         22

2020/2021           Анна Дябло (Днепрянка)                         187         22

      

Пьедестал высшей лиги (участвовали 10 команд) повторил прошлогодний созыв: чемпионом снова стала «Львовская Политехника» Виталия Надыча, малое серебро досталось «ЗУНУ-Энерго-ШВСМ» (Тернополь), а малая бронза – у «Броваров». Лучшим бомбардиром «вышки» в очередной раз стала опытная Инна Голярдык («ДЮСШ-№1-Хмельничанка»), забросив 269 мячей в 19-ти матчах.

·         К сожалению, «Львовская Политехника» вновь не стала повышаться в классе. Вторая команда «Галычанки» могла смело претендовать на завоевание медалей.

·         Еще один любопытный факт: полусредняя «ЛП» Яна Борисевич попала в заявку сборной Украины на официальный матч(!) из второго по силе дивизиона, не сыграв в Суперлиге ни одного матча.

·         Как будет выглядеть Суперлига сезона-2021/2022, а главное в каком составе – будет известно привычно в последний момент...

·         Подытоживая, с сожалением отмечаем, что женский клубный гандбол, шедший много лет камнем ко дну, продолжает падение. Национальная сборная Украины превратилась из визитной карточки страны в институт для насмешек. Пропасть между средним современным европейским клубом и чемпионом Украины, кажется, только растет. О Лиге чемпионов всерьез говорить невозможно, но что страшнее – с годами мы потеряли какую-либо конкурентноспособность даже во втором по силе еврокубке. И лишь на задворках клубного европейского гандбола, где выступают полулюбительские (совмещение гандбола и цивильной работы) или вовсе любительские команды (зарплаты не предусмотрены), чемпион Украины растворяется на подступах к решающим стадиям...

 Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua

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Галичанка (гандбол)

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