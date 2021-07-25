«Галычанка» – все, что у нас есть?

XSPORT подводит итоги XXX женского чемпионата Украины: золото прописку не меняет

Послесловие

фото - пресс-служба ФГУ

30-й по счету чемпионат Украины среди элитных женских коллективов стал историей. Далеко не самой яркой, из года в год теряя в красках. Как и в прошлом сезоне, за медали боролись номинально шесть команд, а на деле – четыре. И одна из них в концовке выбросила белый флаг...

И все же ушедший чемпионат наверняка вспомнят в будущем. Мы нашли как минимум три причины.

· Яна Готра из ужгородских «Карпат» забросила 23 мяча в матче со «Спартаком», установив абсолютный рекорд чемпионатов Украины.

· Массовая драка в матче «Днепрянка» – «Реал», в результате которой были дисквалифицированы шесть ее участников.

· Реакция на инцидент Федерации гандбола Украины, которая выписала огромные штрафы, по сути, не разбираясь в произошедшем. Кроме того, один из игроков «Днепрянки» отбыл лишь 8 матчей дисквалификации из 10-ти выписанных. Недосмотр делегата и последующее официальное обращение в ФГУ ГК «Карпаты» относительно выступления в матчах «Карпаты» – «Днепрянка» дисквалифицированного игрока Федерация гандбола Украины проигнорировала, что, увы, стало неприемлемой нормой для действующих руководителей.

30-Й ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. Сезон-2020/2021. Итоговая таблица

И/В/Н/П/М/О

1. Галычанка (Львов) /26/24/1/1/899--501 (+398)/49

2. Карпаты (Ужгород) /26/14/2/10/794--720 (+74)/30

3. Реал (Николаев) /26/13/3/10/716--687 (+29)/29

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4. Днепрянка (Херсон) /22/13/0/9/684--594 (+90)/26

5. Спартак-Киев /22/4/1/17/457--688 (-231)/9

6. ТНУ-ДЮСШ-№21 (Киев) /22/0/1/21/429--789 (-360)/1

Чемпионат прошел в два этапа. На втором этапе команды разбились на тройки. «Нижняя» тройка провела только один тур.

Сразу отметим приятный факт – за весь чемпионат не зафиксировано ни одного недоезда. Состоялись все запланированные матчи, если не считать усеченный второй этап для аутсайдеров. «Нижняя» тройка договорилась провести лишь один из трех съездных туров и на этом закрыть чемпионат.

Все логично – на финальное распределение мест выполнение полного календаря повлиять никак не могло. И еще одна «прелесть» наших реалий – спортивный обмен между лигами отсутствует как класс.

· ТНУ-ДЮСШ-№21 (Киев). Детская команда под руководством Игоря Аврамова финишировала на последней строчке, завоевав единственный балл в матче с землячками из «Спартака». В этом коллективе стоит отметить Софию Голинскую. Она наколотила 101 гол и финишировала на 6-й строчке в списке снайперов (не забываем, что аутсайдеры сыграли на четыре матча меньше). В новом сезоне 19-летняя полусредняя пойдет на повышение, и начнет его в николаевском «Реале». Недалеко от Голинской расположилась Александра Радченко, замкнув топ-10 бомбардиров с активом в 87 мячей. И, конечно же, заслуживает отдельных теплых слов изюминка нашего чемпионата – 45-летний играющий тренер Татьяна Косик (8 голов). Для сравнения: основному голкиперу ТНУ Виктории Кулик – лишь 16 лет...

· «Спартак-Киев». А точнее – «Сборная команда города Киев «Спартак-Киев». Команда-призрак, черпающая финансирование из бюджета столицы, финишировала на предпоследнем месте. Имея второй бюджет в Суперлиге, спартаковки не отобрали ни одного очка у первых трех команд. Забавный коллективчик, возглавляемый то ли «мастер коучем» Борисом Чижовым, то ли Любовью Федоренко отличился лишь тем, что оставил своих исполнительниц один на один с тяжелыми травмами. Дарье Бутомо и Алине Черноморец средства на операции собирали с протянутой рукой в соцсетях...

· «Днепрянка» (Херсон) – 4-е место. Второй год подряд херсонские «пираньи» останавливаются вне пьедестала. Однако на этот раз «Днепрянка» сдалась без боя, неожиданно отказавшись по ходу чемпионата от схемы «бронзового плей-офф». Среди подопечных Бориса Милославского отметим прежде всего Анну Дябло. Она стала лучшим бомбардиром ЧУ (187 голов) и одним из самых ярких игроков нашего первенства. Также стоит отметить бросающую Ирину Морозенко и фактом попадания в заявку национальной сборной Ирину Павлик.

· «Реал» (Николаев) – 3-е место. После исторического серебра «Реал» снова в медалистах. На этот раз – бронза. Впрочем, руководители николаевского клуба расценили подобный итог, как недостаточно успешным и освободили от должности главного тренера Наталью Пархоменко. Новым наставником станет Александр Гурский, известный по работе со «Спартаком» и национальной сборной Украины (ассистент Леонида Евтушенко). В бронзовом составе отметим опытных Лилию Рябоконь (Бонарь), Кристину Бабий и очевидно прибавившую после дебюта в «националке» Дарью Каганец. Главный же прогресс команды – Владислава Слободян (97 голов), ярко проявившая себя во второй линии и центре обороны.

· «Карпаты» (Ужгород) – 2-е место. Опытный Виктор Чернов привел своих подопечных к «серебру», причем по-спортивному красиво – в очном поединке с «Реалом» (26:26), в котором надо было не проиграть. В составе «карпатовок» выделяются голкипер Елизавета Воронько и универсал Яна Готра – пожалуй, единственный игрок чемпионата Украины, который мог стать основным в сборной Украины крепкого образца, когда вызывались сильнейшие игроки. Увы, Готру не обошли стороной травмы, помешавшие ей стать лучшим бомбардиром чемпионата. В составе закарпатовок выделим линейную Карину Колодюк (131 мяч), 18-летнюю крайнюю Алису Петрив (50) и опытнейшую защитницу Алену Пилипюк (41 год!), исполняющую обязанности играющего тренера (11 голов).

· «Галычанка» (Львов) завоевала седьмое золото и седьмое подряд, отставая по количеству чемпионских званий только от «Мотора» (14). Еще по три титула имеют «Спартак» (Киев), «Карпаты (Ужгород») и криворожский коллектив «Смарт»/«Спарта». Как видим, право называться сильнейшей команды Украины из 30 розыгрышей завоевывали лишь пять клубов.

Суперкубок Украины в нынешнем сезоне не проводился, а обладателем седьмого по счету Кубка Украины стала «Галычанка».

К нынешнему успеху львовянок привел опытный Виталий Андронов, получивший в бонус пост главного тренера сборной Украины. Из игроков прежде всего отметим вратаря Марию Гладун, ставшей MVP чемпионата, а также сборниц Диану Дмитришин, Татьяну Поляк и Марьяну Маркевич.

Для трех игроков «Галычанки» нынешний сезон принес седьмое золото в личную коллекцию. В состав мультичемпионок входят Мария Гладун, Марьяна Маркевич и Татьяна Поляк.

· Лучшим бомбардиром стала полусредняя «Днепрянки» Анна Дябло, отличившись 187 раз в 22-х играх. Вторую строчку среди снайперов заняла Яна Готра из «Карпат» (183 гола, 26 игр), третью – Карина Байрак («Карпаты») – 133 гола, 26 игр.

Итоговая таблица бомбардиров сезона-2020/2021. Топ-5

187 – Анна Дябло («Днепрянка»)

183 – Яна Готра («Карпаты»)

133 – Карина Байрак («Карпаты»)

131 – Карина Колодюк («Карпаты»)

104 – Диана Дмитришин («Галычанка»)

· Приз «Клуба Виктории Цибуленко», вручающийся за количество матчей, в которых спортсмен отличился 10 или больше раз, выиграла Анна Дябло («Днепрянка»). В 7-и из 22-х матчей она отличилась двузначным числом голов.

«КЛУБ ВИКТОРИИ ЦИБУЛЕНКО»

2009/2010 Ирина Кохраидзе (Панацея) 13

2010/2011 Виктория Цибуленко (Спарта) ??

2011/2012 Виктория Цибуленко (Спарта) 11

2012/2013 Ирина Компаниец (Спарта) 13

2013/2014 Юлия Приходько (Спартак) 7

2014/2015 Инна Голярдык (Хмельничанка) 17

2015/2016 Анна Козаева (Спартак) 12

2016/2017 Илона Гайкова (Эконом-Универ/Галычанка) 6

2017/2018 Юлия Бойчук (Эконом-Универ) 5

Светлана Аксенова (Реал) 5

2018/2019 Илона Гайкова (Галычанка) 5

Яна Готра (Карпаты) 5

2019/2020 Светлана Аксенова (Реал) 9

2020/2021 Анна Дябло (Днепрянка) 7

Лучшие бомбардиры чемпионатов Украины последних лет

2009/2010 Ирина Глибко (Запорожье-ЗГИА) 275 35

2010/2011 Виктория Цибуленко (Спарта) 218 30

2011/2012 Виктория Цибуленко (Спарта) 238 30

2012/2013 Ирина Компаниец (Спарта) 298 36

Юлия Приходько (Спартак) 298 36

2013/2014 Юлия Приходько (Спартак) 138 12

2014/2015 Инна Голярдык (Хмельничанка) 313 30

2015/2016 Анна Козаева (Спартак) 255 32

2016/2017 Ирина Компаниец (Карпаты) 182 26

2017/2018 Алена Шупик (Спартак) 177 26

2018/2019 Светлана Аксенова (Реал) 178 28

2019/2020 Светлана Аксенова (Реал) 176 22

2020/2021 Анна Дябло (Днепрянка) 187 22

Пьедестал высшей лиги (участвовали 10 команд) повторил прошлогодний созыв: чемпионом снова стала «Львовская Политехника» Виталия Надыча, малое серебро досталось «ЗУНУ-Энерго-ШВСМ» (Тернополь), а малая бронза – у «Броваров». Лучшим бомбардиром «вышки» в очередной раз стала опытная Инна Голярдык («ДЮСШ-№1-Хмельничанка»), забросив 269 мячей в 19-ти матчах.

· К сожалению, «Львовская Политехника» вновь не стала повышаться в классе. Вторая команда «Галычанки» могла смело претендовать на завоевание медалей.

· Еще один любопытный факт: полусредняя «ЛП» Яна Борисевич попала в заявку сборной Украины на официальный матч(!) из второго по силе дивизиона, не сыграв в Суперлиге ни одного матча.

· Как будет выглядеть Суперлига сезона-2021/2022, а главное в каком составе – будет известно привычно в последний момент...

· Подытоживая, с сожалением отмечаем, что женский клубный гандбол, шедший много лет камнем ко дну, продолжает падение. Национальная сборная Украины превратилась из визитной карточки страны в институт для насмешек. Пропасть между средним современным европейским клубом и чемпионом Украины, кажется, только растет. О Лиге чемпионов всерьез говорить невозможно, но что страшнее – с годами мы потеряли какую-либо конкурентноспособность даже во втором по силе еврокубке. И лишь на задворках клубного европейского гандбола, где выступают полулюбительские (совмещение гандбола и цивильной работы) или вовсе любительские команды (зарплаты не предусмотрены), чемпион Украины растворяется на подступах к решающим стадиям...

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua