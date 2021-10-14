Гандбол. Евро-2022. Вышли сухими из Риеки

Старт еврокампании для женской сборной Украины подарил массу положительных эмоций

Аналитика

Сборная Украины по гандболу / фото - ФГУ

Привычно в начале осени женская национальная сборная Украины стартовала в отборе на континентальное первенство. И стартовала так, что до сих пор дух захватывает: в первом туре украинки победили в гостях третью команду Европы, Хорватию (23:22), а затем едва не прихлопнули действующих олимпийских чемпионок, француженок (25:28). Но обо всем по порядку.

Финальная часть Евро-2022 пройдет сразу в трех странах: Словении, Северной Македонии и Черногории. К трио хозяек прибавим действующего чемпиона Европы, Норвегию, и получим оставшиеся 12 слотов на 24 претендента.

Украина за вожделенную путевку на Балканы схлестнется с Францией, Хорватией и Чехией. После шести встреч по классической системе необходимо оставлять за спиной две(!) элитные команды. И важно обозначить регламент отбора – из каждого квартета выходят только два лучших коллектива. Никаких конкурсов третьих мест и сложных математических раскладов, в которые так любит нас втягивать мужская сборная.

Еще раз – третье место непроходное ни при каких вариантах.

...Напомним, ранее наши девушки принимали участие во всех без исключения чемпионатах Европы (11 подряд!). Последним форумом в истории нашей команды значится Евро-2014 под руководством легендарного Леонида Ратнера.

Однако после смены руководства ФГУ, само руководство и принялось рулить некогда визитной карточкой страны. В итоге – Украина камнем пошла на дно европейского рейтинга. Из постоянного участника еврофорумов наша команда превратилась в запетого аутсайдера, скатившись из второй корзины посева – в четвертую. Теперь вместо матчей с командами уровня Турции, Греции, Литвы, Фарер или Португалии, где бы лежали «свои» четыре очка, надо весной грызть паркет в матчах с грозной Чехией (худший для нас вариант из третьей корзины).

После семи подряд непройденных отборов на мэйджоры условного главного тренера Бориса Чижова сменил опытный Виталий Андронов, возглавляющий ныне львовскую «Галычанку» – бессменного лидера на домашней кухне.

И надо отметить, что Андронов за столь короткое время сделал то, о чем мечтает каждая сборница: собрал КОЛЛЕКТИВ и создал настоящую позитивную атмосферу, а не поддельную последних пяти-шести лет, когда топ-сборницы по возвращении в клубы уходили в глубокую депрессию.

Новый тренер начал с главного: оптимального ростера. Почти оптимального. Капитан и лидер сборной Виктория Борщенко, постоянный участник Лиги чемпионов, до сих пор находится в «бане» по неизвестным причинам. Напомню, одиозный экс-президент ФГУ и тренер-самоназначенец Андрей Мельник внес Викторию в так называемый черный список, в котором также находится Юлия Андрийчук (представляет сегодня чемпионат Норвегии, пусть и Д2!). Впрочем, Андронов не стал врагом самому себе и направил вызов на Борщенко. Жаль, что до диалога дело так и не дошло.

Лишь факт вдогонку: одну из ярчайших гандболисток без объяснений сняли с министерской ставки. Увы, маневр ломать «через колено» обернулся отказом самого капитана возвращаться в сборную пока в ней будет действующее руководство.

Из заблаговременных потерь отметим Ирину Компаниец и Викторию Бельмас, которые готовятся к рождению своих первенцев. Повреждение мешает присоединиться к команде и Алене Шупик, которую Андронов видеть в команде готов.

Уже во время сборов после обследования стало ясно, что на 100% не готова выложиться Яна Готра (ее полноценное восстановление возможно только в условиях хирургического вмешательства). И самая неожиданная и обидная потеря – Леся Смолинг, превратившаяся в последнее время в стержневого игрока сборной. Она дернула мышцу и пропустит несколько недель.

Из 20 вызванных гандболисток, кроме двух потерь из-за травм, отцепили двух вратарей: Елизавету Воронько и Викторию Салтанюк (плюс травма). К слову, тренерский штаб Андронова также выглядит достаточно любопытно. В него вошли экс-капитан сборной Ольга Передерий, закрывшая огромный пласт подготовительной работы, и «галычанка» Оксана Площинская, отвечающая за работу голкиперов.

Приятно отметить, что после перерыва вернулись в команду Тамара Смбатян (знает, что такое ЧЕ) и восстановившаяся Юдит Балог. В это сложно поверить, но впервые получила вызов в сборную опытная Марина Коновалова, которая произведет фурор в дебютном матче. Из новичков отметим появление Ирины Прокопяк, которая в итоге внесет свою лепту в симпатичный двухматчевый заплыв украинок.

Важный штрих в работе Андронова – никаких «туристов» и гастролеров в сборной, как было ранее, когда не то, что на сборы, а в заявку попадали слабые или никому не известные гандболистки. Последний пример: Яна Борисевич, которая никогда даже в Суперлиге не выступала (первый случай в истории сборной). Ну а финт в таких делах простой до безобразия – задействование в сборной поднял ее трансферную стоимость перед отъездом зарубеж, куда она и отправилась из украинской Д2...

Продолжая отпускать реверансы в сторону Андронова (сразу скажу – считаю его главным героем нашей команды в первом окне отбора), отметим два фундаментальных изменения: четкое использование игроков по позициям (конкретизирую ниже) и игровой тонус всей(!) обоймы в 16 патронов.

Такой гармонии и соответственного командного духа, который продержался не 15, а все 120 минут – просто не припомнить!

Перед матчем с Хорватией наша команда в трагикомическом стиле лишилась Евгении Левченко. ПЦР-тест на КОВИД нашей правой крайней показал ложноположительный результат, из-за чего ей не разрешили выходить на площадку.

7 сентября 2021 года. ОЧЕ-2022. 1 тур. Риека. Centar Zamet. 852 зрителя.

Арбитры: И.Христиди, И.Папаматтеу (Греция).

Хорватия – Украина - 22:23 (15:11)

Украина: Балог (10/24, 42%), Гладун (1/9, 11%); ГЛИБКО (6/10), Коновалова (4/4), Смбатян (4/7), Маркевич (3/5), Стрюкова (3/8), Мелекесцева (1/1), Воловник (1/1), Савчин (1/1), Поляк (0/1), Стельмах, Дябло, Прокопяк, Левченко (н.в.).

Главный тренер: Виталий Андронов.

В стартовом составе ошибиться с «краями» было сложно, а полностью основа выглядела так: Гладун – Воловник – Смбатян, Глибко, Савчин – Коновалова – Стельмах. Центр обороны составили Стельмах и Поляк, последняя выпускала Глибко в атаку.

Дебют нашей команде не удался. Хорватки постепенно убежали на «+5», к тому же на 11-й минуте две «двушки» схлопотала Стельмах, закрывавшая две позиции. Правда, оба удаления прилетели ей от партнерш – Поляк и Савчин, проигравших эпизоды. Савчин немного не попала в ритм прежде всего в атаке, совершив в первой четверти три потери на неудобном полусреднем (забросив один гол).

В миноре оказалась и Мария Гладун. Из девяти первых бросков ей удалось парировать лишь один, причем зачастую штанги из подруг превращались в предательницы, что не добавляло куража Марии. На 18-й минуте она уступит место Юдит Балог, которая станет кошмаром для атак хозяек, но во втором тайме.

А тем временем украинки пытались цепляться за комфорт прежде всего усилиями Глибко и Смбатян. Они классно смотрелись в задней линии, работая на высоких скоростях. Несмотря на проигрышный счет, Андронов следом за линейной Мелекесцевой к 20-й минуте выпустил Дябло и Дмитришин, дав им живое игровое время в углах (а не на полусреднем!), и в то же время, позволив перевести дух Коноваловой и Воловник соответственно.

Минутами спустя справа на полусреднем вышла Стрюкова (о Наталье – много и отдельно), здорово вошла подменявшую Смбатян Маркевич, и что классно – без потери командной динамики. 11:15 после первого тайма.

Во втором Андронов продолжил стратегию игрового тонуса и выпустил вторым защитником дебютантку Прокопяк (38-я минута). И это при том, что разрыв потихоньку начал таять. Вошла во вкус Балог, львицей в обороне выглядела Воловник, собиравшая сложные подборы. Провис справа в атаке пыталась закрыть Поляк, а голы шли от наших ударных правшей – Глибко, Смбатян и Маркевич. Марьяна и вывела впервые Украину вперед 16:15!

Шутка ли, но хорватки первый мяч во втором тайме забросили только на 15-й минуте! «Нормуль» в защите, как выразился Андронов, перевернул ход матча и уже украинки владели психологическим преимуществом. Балог, собирая сейвы (42% отражения – блестяще), толкнула в затык нападение «клетчатых», которые умудрились 9 раз(!) бросить мимо ворот. Редчайший случай на таком уровне.

Отдельно выделим Коновалову – и не только за счет ее «четыре из четырех», но и за волчью хватку в обороне. Левый угол для сборной, неужели ты нашелся?

Кроме Марины, первым голом отметилась линейная Анастасия Мелекесцева, полезно действовавшая и в атаке, и в обороне. Открыла счет голам в сборной и Наталья Стрюкова, державшая нас на шаг впереди, плюс стрельнула почувствовавшая доверие тренера Прокопяк – она выцарапала важнейший подбор в защите (в такой-то момент!).

Балог очередным сейвом отправила действующих бронзовых призеров Евро в нокдаун. Казалось, от него уже хорваткам не оправиться, но ведя 23:22 и владея правом атаки, Стрюкова сделала потерю и лишь ценой удаления сорвала контратаку, которая могла стоить разделом разыгрываемых баллов. К счастью, оба очка упали в копилку Украины после успешной позиционной защиты.

Включились в настоящую борьбу за финальную часть Евро-2022? Еще как!

Переезжаем из Риеки в Сумы. И заметьте, в нашем путешествии – без колдобин на дорогах.

10 сентября 2021 года. ОЧЕ-2022. 2 тур. Сумы. Спортивный манеж. 850 зрителей.

Арбитры: В.Кияускайте, А.Залиене (Литва).

Украина – Франция - 25:28 (15:16)

Украина: Балог, Гладун; ГЛИБКО (9/15), Коновалова (4/8), Стрюкова (4/11), Левченко (3/6), Смбатян (2/6), Маркевич (1/1), Стельмах (1/1), Савчин (1/2), Воловник (0/1), Мелекесцева, Поляк, Дябло, Прокопяк, Дмитришин (н.в.).

Главный тренер: Виталий Андронов.

После сверхуспешного старта Виталий Андронов немного подкорректировал основу, но идею единого кулака сохранил: Балог – Коновалова – Глибко, Смбатян, Стрюкова (Савчин в защите) – Левченко – Стельмах.

В общем-то мы увидели словно продолжение матча с Хорватией. Цемент в защите и ротация на площадке: снова удачные действия казалось бы «зеленой» Прокопяк, задействование в первом тайме второго темпа – Мелекесцевой, Поляк, Дябло и Маркевич. И почти без изменений работа задней линии: основная кормежка от Глибко и Смбатян, которую поддерживали Стрюкова, Маркевич (вот уж у брюнетки светлая голова – Марьяна по скорости вписывается в ритм Глибко и Смбатян!).

Гладун, MVP-2021 в Украине, как и после двойничка со Швецией, вернулась в ворота и доказала, что не зря надевает свитер сборной в условиях жесткой конкуренции. Я насчитал более 10 сейвов и увидел выданную порцию уверенности для партнерш, которые тихонечко качнули маятник в свою сторону.

Рабочий матч провела свежеиспеченный дебютант Лиги чемпионов в составе «Подравки» Стельмах. Пошли заработанные семиряки плюс капнул гол с чистой реализацией, которую Ирина демонстрирует в ЛЧ. При этом Стельмах и Савчин выполняют огромный объем черновой работы в обороне, которую идеально выстроил Андронов – еще один повод сказать, что подвиг в Риеке не был случайностью.

Второй тайм оставил полную палитру эмоций. За пять с хвостиком минут до конца матча Украина вела 24:22 и шла в атаку с надеждой на «+3». Казалось, даже ничья стала бы подарком для олимпийских чемпионок (пусть и в резервном своем виде). Увы, заметно подсели батарейки у лидеров, Смбатян и Глибко, посыпались потери и теперь уже наши надежды на ничью стали максимумом. Пусть они и не реализовались, но послевкусие даже после поражения осталось невероятно сладким.

В заключение попробуем новый формат – коротышами оценим действия каждого игрока.

Балог. Прекрасное возвращение после длительного восстановления из-за тяжелейшей травмы. Ее вклад в победу над Хорватией сложно переоценить.

Гладун. Не попала в матч с хорватками, но не стала заниматься самоедством и выдала суперматч с выходом со скамейки в матче с Францией.

Коновалова. Идеальный матч с Хорватией. Несмотря на абсолютный дебют в сборной, Марина смотрелась в ней, как влитая. С француженками было сложнее, но и усталость со счетов не сбрасываем – ее лишь на пару минут подменяла Анна Дябло.

Дябло. Учитывая нашу сегодняшнюю заднюю линию, миниатюрной Анне тяжело будет найти игровые минуты. А вот в углу – можно надеяться и на большее.

Воловник. Несмотря на два броска за два матча, поединок с Хорватией один из самых показательных, чтобы описать Воловник – настоящий воин. Выступала не то, что с мини-травмой, а с достаточно болезненным повреждением.

Левченко. Вынужденный простой с хорватками сменился уверенностью, что за правый край можно не волноваться. Как и Коновалова, бросок с острого угла не заменила опцией скидки в линию (француженки дружно покидали оборону).

Дмитришин. Как и в случае с Дябло, в общей перспективе топ-уровня Диана будет максимально полезной в углу, а не на полусреднем. Правда, и конкуренция там жестче, чем у правшей.

Поляк. Как и в клубе, закрывает центральную ось обороны, которая и стала катализатором успеха сборной Украины в этом окне. В атаке появлялась на неудобном полусреднем, дав подышать Стрюковой.

Савчин. Непопад в матч с хорватками можно объяснить дефицитом атакующих действий в клубе, где Наталья только защищается. По части оборонительных действий Савчин – ключевой игрок сегодняшней сборной.

Стельмах. Не «свои» два ранних удаления с Хорватией повесили Ирину на грань полного исключения, но в матче с Францией показала, что не зря ее клубная карьера идет постепенно вверх. На Стельмах лежит самый большой объем черновой работы.

Мелекесцева. Хотя это ее пятый и шестой поединок в заявке сборной, по сути, первые полноценные. Качественный матч с хорватками подарил первый гол. Если ранее мы могли видеть Анастасию на месте «второго», то сейчас она может закрыть и центр обороны. Для ротации линейной в атаке – супер.

Прокопяк. Ее драйв передавался даже через экран. Дебют в сборной удался на «отлично». Защищалась «вторым» и отметилась полезными действиями. Самая юная гандболистка сборной (18 лет).

Смбатян. Очевидное усиление нашей второй линии. Матч с хорватками и первый тайм с Францией – в большой плюс. Спад выпал на второй тайм второго матча. Игроки такого уровня – на вес золота для команд, стремящихся попасть на мэйджор.

Маркевич. Приятное откровение новой команды. Никаких лишних действий, взвешенные решения и огромный вклад в успех команды. Органично подменяла Смбатян в центре с минимумом брака.

Стрюкова. Самый обсуждаемый игрок двухдневки. Как и обещал, выйду из формата и начну издалека. Отношения Стрюковой со сборной начались в июне 2017 года, но за это время на площадке мы ее почти не видели. Предыдущий тренерский состав либо мариновал ее на «банке», либо не вызывал вообще. Из девяти матчей выходила лишь на пару минут в двух из них. Без голов, причем в одном из эпизодов мяч предательски выскочил из пустых ворот. В матче с Хорватией Наталья начала не только с пяти неточных бросков, но и присыпала сверху немалым количеством разных потерь – тычки в линию, два ведения... Что сделал Андронов? Не стал ее по старой методике снимать с площадки после первой или второй осечки, а на деле выдал аванс в виде полноценного доверия. Оплата не заставила себя долго ждать. В решающий момент матча с Хорватией сначала пришел первый гол (можете представить, насколько он важен для морального состояния натерпевшейся от предыдущих «педагогов» полусредней?), затем еще два и все – с идеальной реализацией. А там и общая победа зашла. В матче с Францией Стрюкова попала в «старт», с полным игровым карт-бланшем от Андронова. Только так можно не дать угаснуть звездочке с бьющей левой рукой (всегда лучше, чем суперправша на правом полусреднем). Что до общей оценки Стрюковой – теперь необходимо минимализировать собственные ошибки, которых за два матча собралось больше, чем у остальных.

Глибко. Новоиспеченный капитан и самый полезный игрок сборной. Ее игра – наслаждение для глаз: она задает ритм, держит в высоком напряжении любую оборону противниц. Глибко – тот игрок, который может повести команду за собой вплоть до чемпионата Европы.

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua