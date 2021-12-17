Геннадий Касай: «Лучшие детские тренеры поедут на стажировку в Европу»

Глава Запорожской областной федерации гандбола – о крупнейшем детском проекте, его проблематике и перспективах

Интервью

Тема детского спорта – острая и актуальная. И гандбол – точно не исключение. Напротив, проблем в данном секторе настолько много, что тренеры взрослых сборных уже больше десяти лет бьют в набат, говоря о его катастрофическом положении. Зачастую после больших турниров, формат которых расширяется, а Украина все чаще оказывается зрителем, а не участником.

Когда речь зашла о детском турнире, в котором принимают свыше 600 школьников, мы не могли пройти мимо. К тому же, на родине автора, для которого гандбол стал неотъемлемой частью жизни последней дюжины лет.

Добавляем софитов непопулярной теме детского гандбола в регионах, связавшись с Геннадием Касаем – спортивным директором гандбольного клуба «Мотор» (Запорожье), главой Федерации гандбола Запорожской области и народным депутатом Верховной Рады Украины IX созыва.

Геннадий Александрович, когда родилась идея собрать самый крупный детский турнир в Украине?

Идея Открытого чемпионата Запорожской области по гандболу среди школьников существовала давно. Его создателем стал директор ДЮСШ им. Ю.Лагутина, Виктор Алексеевич Апанасенко. Данному проекту не хватало значимости. Он проходил, по сути, под эгидой одного человека и не курировался областной федерацией. Гандбол – командная игра, и в подобных организационных инициативах необходимо браться за дело также командой единомышленников. Словом, мы дали детской Запорожской лиге свежее дыхание.

Возглавив Запорожскую федерацию гандбола, одним из приоритетных направлений я выделил развитие детского гандбола. И важным этапом вижу структуризацию работы прежде всего детских наставников. Воспитанникам собственной школы не надо переезжать в поисках первой профессиональной команды, ведь Запорожье в Суперлиге представлено тремя клубами. В «Академии гандбола» и «Моторе-Политехнике» умеют работать с молодежью. Постоянный участник Лиги чемпионов «Мотор» вряд ли нуждается в представлении, как за пределами области, так и за пределами страны.

Готовясь к интервью, все в один голос говорили о ноу-хау детского турнира – приглашении арбитров из взрослой Суперлиги.

В прошлом году их роль исполняли непосредственно тренеры. Чтобы уйти от подобной неэффективной практики, мы пригласили две пары опытных арбитров: Кулачек-Еськов и Победрина-Дуплий. Последние – рефери международной категории. Хочу поблагодарить их за успешный запуск и активную помощь в стартовых двух турах, ведь параллельно они продолжают обслуживать поединки взрослых чемпионатов Украины и еврокубков.

Надо сказать, что детский турнир направлен не только на развитие игроков, но и арбитров. Не будем скрывать – в Запорожье и в целом в Украине существует проблема судейского корпуса. Помогает изменить ситуацию к лучшему член президиума Запорожской федерации гандбола Руслан Перепелица, в недавнем прошлом тоже «международник». Он отвечает за судейский спектр и следование выбранной стратегии развития.

Полагаю, работа арбитров в школьной лиге Запорожья оплачивается?

Оплачивается. Мы видим, что привлечь к арбитражу новые лица становится сложнее. Их необходимо заинтересовать и показать перспективы ближайшего будущего. Именно поэтому одной из поставленных задач детской лиги является привлечение молодой крови. Рядом с опытными коллегами они будут развиваться гораздо быстрее. Так, ко второму туру мы подключили две молодые женские пары и одну мужскую. Если мы будем системно проводить подобные турниры – из года в год будем повышать уровень молодых арбитров. Считаю, мы на правильном пути.

Геннадий Касай – один из немногих гандбольных топ-менеджеров в Украине

Вы отмечали в интервью запорожским журналистам, что обеспечили турнир он-лайн трансляциями практически всех матчей. Аккурат перед беседой с вами я смотрел топ-поединок украинской Суперлиги, прямой эфир которого собрал... 64 человека. Что тогда говорить об интересе к трансляциям в детской лиге?

Безусловно, меня сильно тревожит низкий интерес к гандболу. К сожалению, печальная тенденция национального уровня. Мы крайне обеспокоены данным положением и на расширенном президиуме областной федерации, который пройдет 22 декабря, детально проанализируем поставленные и выполненные задачи. На собрании с участием наставников выслушаем мнения о работе федерации, которую я возглавил в декабре прошлого года, и запорожской детской лиге. Мы, в свою очередь, выскажем мнение тем, кто не дорабатывает.

Возвращаясь к вопросу, то трансляции детской лиги направлены на создание качественного продукта. Хотим показать, что играть в гандбол – модно. К тому же, если главная целевая аудитория, родители участников, не смогли посмотреть матчи в прямом эфире, они останутся доступными в записи на YouTube-канале. Конечно, я понимаю, что показателем внимания и интереса является количество просмотров, и их катастрофически мало. Но и мы только в начале пути.

Вы сказали, что один человек не справится с организацией огромного детского турнира. Не секрет, что даже на национальном уровне созданию и качественному проведению длительных соревнований мешает дефицит профильных специалистов. Как вы собирали оргкомитет?

В течение многих лет ГК «Мотор», в котором я работаю больше 12 лет, системно проводил турниры на призы предприятия АО «Мотор Сич» на базе ДЮСШ-№3 и ДЮСШ-№12. В доковидный период мы могли похвастать большой географией. Кроме того, в августе на базе в Вольноандреевке мы традиционно проводим фестиваль гандбола. Начали с шести команд, сегодня имеем – 18. На опыте данных турниров и сформировался пул специалистов, которые занимаются детской запорожской лигой. Считаю, мы стали еще профессиональнее в данном непростом вопросе, ведь ранее составление календаря и проведение всего турнира входило в зону ответственности одного человека, о котором я уже упоминал. Сегодня логистикой соревнований занимается команда. Два тура показывают, что они справляются с поставленными задачами.

Касаемо директора турнира, мы довольны, что в нашу команду влился Павел Гурковский – известная и узнаваемая личность в гандбольном Запорожье. Мы дали ему испытательный срок, и первых два месяца он отработал без должности, сумев структуризировать работу: от приема гостей до контроля за работой всех шестеренок сложного механизма. Мы рады, что у нас есть Павел Гурковский, взявший на себя пласт непростой работы, с которой он успешно справляется.

Директор детской лиги Павел Гурковский еще недавно выступал за сборную Украины и представлял ее на Евро-2020

Открытая детская запорожская лига подразумевает участие в турнире гостей из других областей. Кто сумел доехать в этот непростой санитарный период?

В мужской части к нам приехали из Одесской, Полтавской и Сумской областей. В женской – из Николаевской.

Сколько юных игроков вовлечено в турнир?

В четырех возрастных категориях – 42 команды у мальчиков. Строгие заявки по 14 исполнителей. И важно – без права выступления одного игрока сразу за два возраста. Исключением стал лишь выпускной возраст игроков 2005 и 2006 годов рождения. А вот спортсмены 2007, 2008 и 2009 г.р. будут соревноваться отдельно. Чтобы понять, какой уровень имеем сегодня и как работают тренеры с циклом не в два года, а в один. Данный ход даст больше информации для грядущего чемпионата Украины, в котором примет участие Запорожская область. Там уже можно объединять возрасты и качественно подводить команду к пиковому турниру.

К сожалению, мы не досчитались четырех команд у девочек: из Киева, Херсона, Конотопа и Кривого Рога. Они заявились, но из-за карантинных ограничений не приехали. Всего выступили 10 команд, то есть 140 гандболисток. Кроме масштаба, отмечу, что все участники, представляющие Запорожскую область, получат комплекты игровой формы.

Взносы от команд-участниц полагаются?

Он составляет 1 000 грн и является не столько бюджетной составляющей, сколько выступает гарантом участия команд в течение всего сезона. В противном случае, как показывает опыт, заявившись на турнир бесплатно, немало команд ограничиваются проведением одного-двух игровых дней.

Вы не обошли стороной необходимость развития женского гандбола. Последний раз Запорожье в элите представлял клуб «Запорожье-ЗГИА» в сезоне-2009/2010 – больше десяти лет назад. Причем юные подопечные Леонида Ратнера и Георгия Воронова с блистающей и сегодня Ириной Глибко в составе (лучший снайпер того сезона) завоевали серебро. Какие перспективы увидеть в Суперлиге настоящую профессиональную команду Запорожья?

На сегодняшний день мы заявили команду ДЮСШ-№3 в Первую лигу, третий по классу дивизион. И уже сейчас можно говорить, что в следующем сезоне женский клуб продолжит выступления во взрослом чемпионате Украины. Кадровый потенциал у нас есть.

В программе укрепления женского гандбола на детском уровне одним из обязательных условий турнира стала доступность комфортных залов. Теперь девочки соревнуются на площадке ДС ЗАС, а не в детских школах, где залы не соответствуют стандартам. В условно аккредитованную группу попали зал в Мелитополе и три запорожские арены: ДС ЗАС, СК «Мотор Сич» и ДС «Юность».

Что до профессиональной женской команды, то мы к этому шагу готовимся. Областная федерация полноценно финансировать такой клуб не сможет. Я провел переговоры с городской властью, и увидел ее готовность участвовать в подъеме женского гандбола. Однако для долголетия женского проекта нельзя полагаться только на бюджетные средства. Необходимо плечо инвесторов и спонсоров, чтобы сообща вернуть команду города на ведущие позиции в стране.

В свое время выйти на паркет еще старой «Юности» считалось почетным для любого юного запорожца, мечтающего стать профессионалом. Сколько матчей детской лиги запланировано провести в обновленном Дворце спорта?

Точное количество называть не стану, поскольку финальные игры пройдут в мае следующего года. Главная идея – провести абсолютно все стыковые матчи в «Юности». Даже за 10-е места. Все дети обязательно должны сыграть на главной арене города.

Учитывая количество команд, «стыки» могут расстянуться на три-четыре полных игровых дня. Будет ли «Юность» доступна на такой относительно длительный период?

У нас есть предварительная договоренность с предприятием «Мотор Сич», главным партнером Федерации гандбола Запорожской области. Без него – о серьезности детского проекта вряд ли можно было бы сейчас говорить. Да, финальная часть пройдет в несколько дней, но необязательно, что на одной неделе. Поэтому доступность арены не станет проблемой для детей.

Переход от детского спорта в профессионалы – сложный процесс в любом виде спорта. Учитывая ваше непосредственное участие в успешном менеджменте «Мотора», могут ли отличившиеся игроки детской лиги рассчитывать на условный тренировочный лагерь с моторовцами? К примеру, принять полноценное участие в тренировочном процессе, увидеть как разминаются, заминаются и работают профессионалы уровня Лиги чемпионов.

Мы не хотели раньше времени об этом говорить, но более близкое знакомство детей с «Мотором» обязательно будет. Данная инициатива не достигла окончательных контуров и находится в разработке. Мы сегодня говорили о юных гандболистах и арбитрах, но сразу подчеркну, их потенциальный рост – половина нашей ставки. Вторая половина направлена на рост молодого тренера. Даже с учетом славных традиций Запорожья в гандболе, у нас есть серьезные проблемы с тренерским цехом. Мы должны уделять ему больше внимания.

Идея – отправить тренеров, показавших себя на уровне запорожской лиги, на стажировку и обучение в один или несколько клубов из элиты европейского гандбола.

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua

Фото: akzent.zp.ua, eurohandball.com