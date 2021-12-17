Геннадий Касай: «Лучшие детские тренеры поедут на стажировку в Европу»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняУход Миколенко из «Динамо» сейчас – лучший момент. Трансфер уже подтвердил самый известный футбольный инсайдер мира
матч-центр
Вчера 19
Сейчас 1
Сегодня 25
Завтра 29
Футбол (3 события из 3) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Лестер - Тоттенхэм -:- Перенесен
21:45 Челси - Эвертон 1:1 Окончен
22:00 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Окончен
Хоккей (3 события из 3) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:00 Чикаго Блэкхокс - Вашингтон Кэпиталз 5:4 Окончен
04:00 Аризона Койотис - Нью-Йорк Рейнджерс 2:3 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Сиэтл Кракен 4:1 Окончен
Баскетбол (13 событий из 13) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Кливленд Кавальерс - Хьюстон Рокетс 124:89 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Атланта Хоукс 99:111 Окончен
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Майами Хит 96:101 Окончен
02:30 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Лейкерс 104:107 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Индиана Пэйсерс 114:99 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Нью-Орлеан Пеликанс 110:113 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Шарлотт Хорнетс 115:131 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Миннесота Тимбервулвс 107:124 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Мемфис Гриззлис 103:113 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Вашингтон Уизардз 119:105 Окончен
05:00 Юта Джаз - Лос-Анджелес Клипперс 124:103 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Черкасские Мавпы - Кривбасс 65:71 Окончен
19:00 Будивельник - Николаев 97:80 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Бавария - Вольфсбург 1:0 1-й тайм
Футбол (3 события из 4) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Бавария - Вольфсбург 1:0 1-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Лацио - Дженоа 3:1 Окончен
21:45 Салернитана - Интер 0:0 1-й тайм
Хоккей (12 событий из 12) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Краматорск - Альтаир 2:0 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Каролина Харрикейнс - Детройт Ред Уингс 5:3 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Лос-Анджелес Кингс 1:4 Окончен
02:00 Монреаль Канадиенс - Филадельфия Флайерс 3:2 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Вегас Голден Найтс 3:5 Окончен
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Оттава Сенаторс 2:1 Окончен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинс 3:1 Окончен
03:00 Миннесота Уайлд - Баффало Сэйбрс 2:3 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Колорадо Эвеланш 5:2 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Торонто Мейпл Лифс -:- Перенесен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Коламбус Блу Джекетс 5:2 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Ванкувер Кэнакс 2:5 Окончен
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Индиана Пэйсерс - Детройт Пистонс 122:113 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Филадельфия Севенти Сиксерс 114:105 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Чикаго Буллз -:- Перенесен
03:00 Хьюстон Рокетс - Нью-Йорк Никс 103:116 Окончен
04:00 Финикс Санс - Вашингтон Уизардз 118:98 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 БК Запорожье - Киев-Баскет 70:65 Окончен
18:30 Прометей - БК Тернополь 102:77 Окончен
19:00 Химик - Харьковские Соколы 74:72 Окончен
20:00 БК Одесса - Днепр 80:87 Окончен
20:00 БК Одесса - БК Тернополь -:- Запланирован
Футбол (10 событий из 19) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Манчестер Юнайтед - Брайтон : Перенесен
17:00 Вест Хэм - Норвич : Перенесен
19:30 Лидс - Арсенал -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 РБ Лейпциг - Арминия -:- Запланирован
16:30 Хоффенхайм - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
19:30 Герта - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Аталанта - Рома -:- Запланирован
19:00 Болонья - Ювентус -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Барселона - Эльче -:- Запланирован
22:00 Севилья - Атлетико -:- Запланирован
Хоккей (8 событий из 8) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Мариуполь - Донбасс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Питтсбург Пингвинс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Даллас Старз -:- Запланирован
03:00 Виннипег Джетс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
03:30 Чикаго Блэкхокс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
05:00 Анахайм Дакс - Аризона Койотис -:- Запланирован
21:00 Миннесота Уайлд - Флорида Пантерс -:- Перенесен
Баскетбол (11 событий из 11) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Орландо Мэджик - Майами Хит -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
05:00 Миннесота Тимбервулвс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
19:00 Детройт Пистонс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Будивельник - Кривбасс -:- Запланирован
16:00 Черкасские Мавпы - Николаев -:- Запланирован

Геннадий Касай: «Лучшие детские тренеры поедут на стажировку в Европу»

Глава Запорожской областной федерации гандбола – о крупнейшем детском проекте, его проблематике и перспективах
Гандбол
07:00
Геннадий Касай: «Лучшие детские тренеры поедут на стажировку в Европу» Интервью

Тема детского спорта – острая и актуальная. И гандбол – точно не исключение. Напротив, проблем в данном секторе настолько много, что тренеры взрослых сборных уже больше десяти лет бьют в набат, говоря о его катастрофическом положении. Зачастую после больших турниров, формат которых расширяется, а Украина все чаще оказывается зрителем, а не участником.

Когда речь зашла о детском турнире, в котором принимают свыше 600 школьников, мы не могли пройти мимо. К тому же, на родине автора, для которого гандбол стал неотъемлемой частью жизни последней дюжины лет.

Добавляем софитов непопулярной теме детского гандбола в регионах, связавшись с Геннадием Касаем – спортивным директором гандбольного клуба «Мотор» (Запорожье), главой Федерации гандбола Запорожской области и народным депутатом Верховной Рады Украины IX созыва.

Геннадий Александрович, когда родилась идея собрать самый крупный детский турнир в Украине?

Идея Открытого чемпионата Запорожской области по гандболу среди школьников существовала давно. Его создателем стал директор ДЮСШ им. Ю.Лагутина, Виктор Алексеевич Апанасенко. Данному проекту не хватало значимости. Он проходил, по сути, под эгидой одного человека и не курировался областной федерацией. Гандбол – командная игра, и в подобных организационных инициативах необходимо браться за дело также командой единомышленников. Словом, мы дали детской Запорожской лиге свежее дыхание.

Возглавив Запорожскую федерацию гандбола, одним из приоритетных направлений я выделил развитие детского гандбола. И важным этапом вижу структуризацию работы прежде всего детских наставников. Воспитанникам собственной школы не надо переезжать в поисках первой профессиональной команды, ведь Запорожье в Суперлиге представлено тремя клубами. В «Академии гандбола» и «Моторе-Политехнике» умеют работать с молодежью. Постоянный участник Лиги чемпионов «Мотор» вряд ли нуждается в представлении, как за пределами области, так и за пределами страны.

Готовясь к интервью, все в один голос говорили о ноу-хау детского турнира – приглашении арбитров из взрослой Суперлиги.

В прошлом году их роль исполняли непосредственно тренеры. Чтобы уйти от подобной неэффективной практики, мы пригласили две пары опытных арбитров: Кулачек-Еськов и Победрина-Дуплий. Последние – рефери международной категории. Хочу поблагодарить их за успешный запуск и активную помощь в стартовых двух турах, ведь параллельно они продолжают обслуживать поединки взрослых чемпионатов Украины и еврокубков.

Надо сказать, что детский турнир направлен не только на развитие игроков, но и арбитров. Не будем скрывать – в Запорожье и в целом в Украине существует проблема судейского корпуса. Помогает изменить ситуацию к лучшему член президиума Запорожской федерации гандбола Руслан Перепелица, в недавнем прошлом тоже «международник». Он отвечает за судейский спектр и следование выбранной стратегии развития.

Полагаю, работа арбитров в школьной лиге Запорожья оплачивается?

Оплачивается. Мы видим, что привлечь к арбитражу новые лица становится сложнее. Их необходимо заинтересовать и показать перспективы ближайшего будущего. Именно поэтому одной из поставленных задач детской лиги является привлечение молодой крови. Рядом с опытными коллегами они будут развиваться гораздо быстрее. Так, ко второму туру мы подключили две молодые женские пары и одну мужскую. Если мы будем системно проводить подобные турниры – из года в год будем повышать уровень молодых арбитров. Считаю, мы на правильном пути.

Геннадий Касай – один из немногих гандбольных топ-менеджеров в Украине

Вы отмечали в интервью запорожским журналистам, что обеспечили турнир он-лайн трансляциями практически всех матчей. Аккурат перед беседой с вами я смотрел топ-поединок украинской Суперлиги, прямой эфир которого собрал... 64 человека. Что тогда говорить об интересе к трансляциям в детской лиге?

Безусловно, меня сильно тревожит низкий интерес к гандболу. К сожалению, печальная тенденция национального уровня. Мы крайне обеспокоены данным положением и на расширенном президиуме областной федерации, который пройдет 22 декабря, детально проанализируем поставленные и выполненные задачи. На собрании с участием наставников выслушаем мнения о работе федерации, которую я возглавил в декабре прошлого года, и запорожской детской лиге. Мы, в свою очередь, выскажем мнение тем, кто не дорабатывает.

Возвращаясь к вопросу, то трансляции детской лиги направлены на создание качественного продукта. Хотим показать, что играть в гандбол – модно. К тому же, если главная целевая аудитория, родители участников, не смогли посмотреть матчи в прямом эфире, они останутся доступными в записи на YouTube-канале. Конечно, я понимаю, что показателем внимания и интереса является количество просмотров, и их катастрофически мало. Но и мы только в начале пути.

Вы сказали, что один человек не справится с организацией огромного детского турнира. Не секрет, что даже на национальном уровне созданию и качественному проведению длительных соревнований мешает дефицит профильных специалистов. Как вы собирали оргкомитет?

В течение многих лет ГК «Мотор», в котором я работаю больше 12 лет, системно проводил турниры на призы предприятия АО «Мотор Сич» на базе ДЮСШ-№3 и ДЮСШ-№12. В доковидный период мы могли похвастать большой географией. Кроме того, в августе на базе в Вольноандреевке мы традиционно проводим фестиваль гандбола. Начали с шести команд, сегодня имеем – 18. На опыте данных турниров и сформировался пул специалистов, которые занимаются детской запорожской лигой. Считаю, мы стали еще профессиональнее в данном непростом вопросе, ведь ранее составление календаря и проведение всего турнира входило в зону ответственности одного человека, о котором я уже упоминал. Сегодня логистикой соревнований занимается команда. Два тура показывают, что они справляются с поставленными задачами.

Касаемо директора турнира, мы довольны, что в нашу команду влился Павел Гурковский – известная и узнаваемая личность в гандбольном Запорожье. Мы дали ему испытательный срок, и первых два месяца он отработал без должности, сумев структуризировать работу: от приема гостей до контроля за работой всех шестеренок сложного механизма. Мы рады, что у нас есть Павел Гурковский, взявший на себя пласт непростой работы, с которой он успешно справляется.

Директор детской лиги Павел Гурковский еще недавно выступал за сборную Украины и представлял ее на Евро-2020

Открытая детская запорожская лига подразумевает участие в турнире гостей из других областей. Кто сумел доехать в этот непростой санитарный период?

В мужской части к нам приехали из Одесской, Полтавской и Сумской областей. В женской – из Николаевской.

Сколько юных игроков вовлечено в турнир?

В четырех возрастных категориях – 42 команды у мальчиков. Строгие заявки по 14 исполнителей. И важно – без права выступления одного игрока сразу за два возраста. Исключением стал лишь выпускной возраст игроков 2005 и 2006 годов рождения. А вот спортсмены 2007, 2008 и 2009 г.р. будут соревноваться отдельно. Чтобы понять, какой уровень имеем сегодня и как работают тренеры с циклом не в два года, а в один. Данный ход даст больше информации для грядущего чемпионата Украины, в котором примет участие Запорожская область. Там уже можно объединять возрасты и качественно подводить команду к пиковому турниру.  

К сожалению, мы не досчитались четырех команд у девочек: из Киева, Херсона, Конотопа и Кривого Рога. Они заявились, но из-за карантинных ограничений не приехали. Всего выступили 10 команд, то есть 140 гандболисток. Кроме масштаба, отмечу, что все участники, представляющие Запорожскую область, получат комплекты игровой формы.

Взносы от команд-участниц полагаются?

Он составляет 1 000 грн и является не столько бюджетной составляющей, сколько выступает гарантом участия команд в течение всего сезона. В противном случае, как показывает опыт, заявившись на турнир бесплатно, немало команд ограничиваются проведением одного-двух игровых дней.

Вы не обошли стороной необходимость развития женского гандбола. Последний раз Запорожье в элите представлял клуб «Запорожье-ЗГИА» в сезоне-2009/2010 – больше десяти лет назад. Причем юные подопечные Леонида Ратнера и Георгия Воронова с блистающей и сегодня Ириной Глибко в составе (лучший снайпер того сезона) завоевали серебро. Какие перспективы увидеть в Суперлиге настоящую профессиональную команду Запорожья?

На сегодняшний день мы заявили команду ДЮСШ-№3 в Первую лигу, третий по классу дивизион. И уже сейчас можно говорить, что в следующем сезоне женский клуб продолжит выступления во взрослом чемпионате Украины. Кадровый потенциал у нас есть.

В программе укрепления женского гандбола на детском уровне одним из обязательных условий турнира стала доступность комфортных залов. Теперь девочки соревнуются на площадке ДС ЗАС, а не в детских школах, где залы не соответствуют стандартам. В условно аккредитованную группу попали зал в Мелитополе и три запорожские арены: ДС ЗАС, СК «Мотор Сич» и ДС «Юность».

Что до профессиональной женской команды, то мы к этому шагу готовимся. Областная федерация полноценно финансировать такой клуб не сможет. Я провел переговоры с городской властью, и увидел ее готовность участвовать в подъеме женского гандбола. Однако для долголетия женского проекта нельзя полагаться только на бюджетные средства. Необходимо плечо инвесторов и спонсоров, чтобы сообща вернуть команду города на ведущие позиции в стране.

В свое время выйти на паркет еще старой «Юности» считалось почетным для любого юного запорожца, мечтающего стать профессионалом. Сколько матчей детской лиги запланировано провести в обновленном Дворце спорта?

Точное количество называть не стану, поскольку финальные игры пройдут в мае следующего года. Главная идея – провести абсолютно все стыковые матчи в «Юности». Даже за 10-е места. Все дети обязательно должны сыграть на главной арене города.

Учитывая количество команд, «стыки» могут расстянуться на три-четыре полных игровых дня. Будет ли «Юность» доступна на такой относительно длительный период?

У нас есть предварительная договоренность с предприятием «Мотор Сич», главным партнером Федерации гандбола Запорожской области. Без него – о серьезности детского проекта вряд ли можно было бы сейчас говорить. Да, финальная часть пройдет в несколько дней, но необязательно, что на одной неделе. Поэтому доступность арены не станет проблемой для детей.   

Переход от детского спорта в профессионалы – сложный процесс в любом виде спорта. Учитывая ваше непосредственное участие в успешном менеджменте «Мотора», могут ли отличившиеся игроки детской лиги рассчитывать на условный тренировочный лагерь с моторовцами? К примеру, принять полноценное участие в тренировочном процессе, увидеть как разминаются, заминаются и работают профессионалы уровня Лиги чемпионов.

Мы не хотели раньше времени об этом говорить, но более близкое знакомство детей с «Мотором» обязательно будет. Данная инициатива не достигла окончательных контуров и находится в разработке. Мы сегодня говорили о юных гандболистах и арбитрах, но сразу подчеркну, их потенциальный рост – половина нашей ставки. Вторая половина направлена на рост молодого тренера. Даже с учетом славных традиций Запорожья в гандболе, у нас есть серьезные проблемы с тренерским цехом. Мы должны уделять ему больше внимания.

Идея – отправить тренеров, показавших себя на уровне запорожской лиги, на стажировку и обучение в один или несколько клубов из элиты европейского гандбола.

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua

Фото: akzent.zp.uaeurohandball.com

Рейтинг:
(Голосов: 1)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Гандбол

Дуже емоційний сезон: огляд 8-го туру гандбольної Суперліги
Эксклюзив
Дуже емоційний сезон: огляд 8-го туру гандбольної Суперліги
15:21
Геннадий Касай: «Лучшие детские тренеры поедут на стажировку в Европу»
Интервью
Геннадий Касай: «Лучшие детские тренеры поедут на стажировку в Европу»
07:00
Линейный «Мотора» попал в сферу интересов «Барселоны»
Линейный «Мотора» попал в сферу интересов «Барселоны»
14 декабря 10:58
Тур-разочарование: «Мотор» уступил лобовой матч, а все конкуренты одержали победы
Аналитика
Тур-разочарование: «Мотор» уступил лобовой матч, а все конкуренты одержали победы
11 декабря 16:49
По стопам Малашинскаса. Один из лидеров «Мотора» подписал с клубом новый контракт
По стопам Малашинскаса. Один из лидеров «Мотора» подписал с клубом новый контракт
11 декабря 07:57
Савукинас: «Мы не боролись с «Динамо» достаточно хорошо, чтобы забрать эти два очка»
Савукинас: «Мы не боролись с «Динамо» достаточно хорошо, чтобы забрать эти два очка»
11 декабря 07:17
Буде бій: у Суперлізі пристрасті загострюються
Эксклюзив
Буде бій: у Суперлізі пристрасті загострюються
10 декабря 10:18
Вояж в Румынию не удался. «Мотор» проиграл «Динамо» в матче Лиги чемпионов
Вояж в Румынию не удался. «Мотор» проиграл «Динамо» в матче Лиги чемпионов
09 декабря 22:31
Савукинас: «Динамо» уже удивило нас в Запорожье, когда весь матч играло «7 на 6»
Савукинас: «Динамо» уже удивило нас в Запорожье, когда весь матч играло «7 на 6»
09 декабря 15:35
Все новости

Популярные новости

Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Бокс Профессиональный бокс
14 декабря 17:18
155
Ломаченко: «Мне не нравится то, что происходит в Украине»
Ломаченко: «Мне не нравится то, что происходит в Украине»
Бокс Профессиональный бокс
10 декабря 11:21
135
Стивенсон: «Если Ломаченко подерется с Камбососом на следующей неделе, то 9 из 10 человек поставят на его победу»
Стивенсон: «Если Ломаченко подерется с Камбососом на следующей неделе, то 9 из 10 человек поставят на его победу»
Бокс Профессиональный бокс
12 декабря 21:30
27
Ломаченко не взял с собой в ринг флаг Украины – отпраздновал победу без него. Почему так произошло?
Послесловие
Ломаченко не взял с собой в ринг флаг Украины – отпраздновал победу без него. Почему так произошло?
Бокс Профессиональный бокс
12 декабря 12:39
136
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 23:21
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Тема дня
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 20:18
2
Все новости

Анонсы

Команда Шевченко снова горит. «Лацио» – «Дженоа». Онлайн трансляция
WEB
Команда Шевченко снова горит. «Лацио» – «Дженоа». Онлайн трансляция
19:30
Чемпионат Италии. «Салернитана» – «Интер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Салернитана» – «Интер». Онлайн трансляция
21:45
Артур Бетербиев – Маркус Браун. Онлайн трансляция
WEB
Артур Бетербиев – Маркус Браун. Онлайн трансляция
18 декабря 05:30
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». Онлайн трансляция
18 декабря 14:30
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Рома». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Рома». Онлайн трансляция
18 декабря 16:00
Дмитрий Митрофанов – Берикбай Нурымбетов. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Митрофанов – Берикбай Нурымбетов. Онлайн трансляция
18 декабря 20:30
Владислав Сиренко – Андрей Руденко. Онлайн трансляция
WEB
Владислав Сиренко – Андрей Руденко. Онлайн трансляция
18 декабря 21:30
Денис Беринчик – Иса Чаниев. Онлайн трансляция
WEB
Денис Беринчик – Иса Чаниев. Онлайн трансляция
18 декабря 22:30
Джозеф Паркер – Дерек Чисора. Онлайн трансляция
WEB
Джозеф Паркер – Дерек Чисора. Онлайн трансляция
18 декабря 23:30
Хильберто Рамирес – Юниэски Гонсалес. Онлайн трансляция
WEB
Хильберто Рамирес – Юниэски Гонсалес. Онлайн трансляция
19 декабря 05:30
Джейк Пол – Тайрон Вудли 2. Онлайн трансляция
WEB
Джейк Пол – Тайрон Вудли 2. Онлайн трансляция
19 декабря 06:00
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
19 декабря 10:50
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
19 декабря 18:45
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
19 декабря 19:40
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
TV
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
19 декабря 21:45