Товарищеский турнир перед Евро-2022 с участием сборной Украины отменен
Хорошая новость для Украины. Лидеры сборной Хорватии пропустят старт Евро-2022
Участников турнира будут отправлять на карантин, если в процессе подготовки у них диагностируют COVID-19
16:22
Лука Циндрич / Фото - men2020.ehf-euro.comEHF приняла решение отправлять на двухнедельный карантин всех участников Евро-2022, у которых в процессе подготовки будет обнаружен COVID-19. Об этом сообщает aftonbladet.se.
По этой причине старт турнира пропустят игроки соперников сборной Украины – лидеры хорватской команды Домагой Дувняк и Лука Циндрич, результаты ПЦР-тестирования которых оказались положительными за 9 дней до начала чемпионата Европы.
Отмечается, что если игрок заразится во время турнира, он должен отбыть 10-дневный карантин.
Напомним, подопечные Михаэля Биглера на Евро-2022, помимо хорватов, в одной группе сыграют с командами Франции и Сербии.
Мужской чемпионат Европы по гандболу состоится в период с 13 по 30 января.
Матчи Евро-2022 в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.
Накануне стало известно, что сборная Украины не сыграет на «Yellow Cup».
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