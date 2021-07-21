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Мария Гладун – MVP женской Суперлиги-2020/2021

Голкипер «Галычанки» к седьмому чемпионству добавила индивидуальную награду
Гандбол
21 июля 15:26
Мария Гладун – MVP женской Суперлиги-2020/2021 Эксклюзив
Мария Гладун / Фото - Евгений Кравс

Портал XSPORT провел XII ежегодный референдум по определению лучшего игрока женского чемпионата Украины по гандболу, и его триумфатором стала Мария Гладун. Таким образом 24-летняя вратарь львовской «Галычанки» признана MVP 30-го чемпионата Украины.

XII РЕФЕРЕНДУМ 

Лучшая гандболистка 30-го чемпионата Украины. Сезон-2020/2021

Татьяна ШТЕФАН («Галычанка»)

Поляк

Мелекесцева

Маркевич

Татьяна ПОЛЯК («Галычанка»)

Гладун

Маркевич

Мелекесцева

Виктор ЧЕРНОВ («Карпаты»)

Маркевич

Воронько

Поляк

Яна ГОТРА («Карпаты»)

Дябло

Аксенова

Воронько

Наталья ПАРХОМЕНКО («Реал»)

Рябоконь

Каганец

Воронько

Лилия РЯБОКОНЬ («Реал»)

Гладун

Мелекесцева

Каганец

Борис МИЛОСЛАВСКИЙ («Днепрянка»)

Дябло

Мелекесцева

Рябоконь

Татьяна ЧОРНЯВСКАЯ («Днепрянка»)

Дябло

Мелекесцева

Воронько

Любовь ФЕДОРЕНКО («Спартак»)

Дмитришин

Морозенко

Колодюк

Милослава БОРОДАЙ («Спартак»)

Слободян

Маркевич

Чорнявская

Игорь АВРАМОВ (ТНУ-ДЮСШ-№21)

Гладун

Дябло

Готра

Александра МАЙДАННИК (ТНУ-ДЮСШ-№21)

Гладун

Дябло

Маркевич

Виталий АНДРОНОВ (сб. Украины)

Поляк

Мелекесцева

Маркевич

Борис ЧИЖОВ (сб. Украины)

Гладун

Поляк

Готра

Валерий ВОЙНАЛОВИЧ (сб. Украины)

Дмитришин

Морозенко

Колодюк

Виктор ГОРБАХА (сб. Украины)

Гладун

Воронько

Дмитришин

Леся СМОЛИНГ (сб. Украины)

Гладун

Воронько

Маркевич

Ольга ПЕРЕДЕРИЙ (сб. Украины)

Гладун

Мелекесцева

Аксенова

Примечание. За первое место начисляется три очка, за второе – два, за третье – одно.

  • Марию Гладун отметили 8 респондентов, причем все отдавали максимальный балл. Мария провела 9 сезонов в «Галычанке», выиграв за это время 16 трофеев: 7ЧУ+5КУ+4СК.
  • Всего в чемпионатах Украины (2012-2021) провела 204 матча (7 голов), в еврокубках – 30 матчей.
  • Кроме домашней стабильности в родной Суперлиге, Гладун выдала феереческую серию в EHF European Cup-2020/2021: 51%, 42%, 51% и 62% отражений в поединках с «Куманово» (Сев.Македония) и «Берестьем» (Беларусь). 70 сейвов за 4 матча, в среднем – больше 17-ти за матч!
  • Остудил кураж и Гладун, и «Галычанки» лишь испанский «Атлетико Гуардес» в четвертьфинале третьего по силе еврокубка.
  • Более значительное событие в нынешнем сезоне для Гладун – дебют в национальной сборной Украины. Правда, в отличие от еврокубков, здесь события развивались инверсивно. После серенькой предквалификации ОЧМ-2021 (в 3 матчах лишь 4 сейва из 35 бросков) Мария стала одним из немногих светлых пятен в плей-офф со Швецией и Швецией-2 (20/62, 32%).
  • Начало сезона-2021/2022 наш вратарь начнет в лагере «Фюксе» (Д2, Германия), отправившись на просмотр с высокими шансами подписать полноценный контракт.
Мария Гладун / Фото - Евгений Кравс

ЛАУРЕАТЫ (клуб)                                                    О        1      2       3      У

 1. Мария ГЛАДУН («Галычанка») 

  24  

   8   

   -   

    -   

    8    

 2. Анастасия МЕЛЕКЕСЦЕВА («Галычанка»)

13

-

6

1

7

 3. Анна ДЯБЛО («Днепрянка»)

13

3

2

-

5

 4. Марьяна МАРКЕВИЧ («Галычанка»)

11

1

2

4

7

 5. Елизавета ВОРОНЬКО («Карпаты»)

9

-

3

3

6

 6. Татьяна ПОЛЯК («Галычанка»)

9

2

1

1

4

 7. Диана ДМИТРИШИН («Галычанка»)

7

2

-

1

3

 8. Лилия РЯБОКОНЬ («Реал»)

4

1

-

1

2

 9. Ирина МОРОЗЕНКО («Днепрянка»)

4

-

2

-

2

 10. Светлана АКСЕНОВА («Реал»)

3

-

1

1-

2

 10. Дарья КАГАНЕЦ («Реал»)

3

-

1

1

2

 12. Владислава СЛОБОДЯН («Реал»)

3

1

-

-

1

 13. Яна ГОТРА («Карпаты»)

2

-

-

2

2

 13. Карина КОЛОДЮК («Карпаты»)

2

-

-

2

2

 15. Татьяна ЧОРНЯВСКАЯ («Днепрянка»)

1

-

-

1

1

  • Интересно, что ранее в референдуме Гладун отметили лишь один раз – в сезоне-2014/2015. Юная галичанка получила балл от капитана ДЮСШ-№3 (Запорожье) Дианы Червяковой. Через 6 лет Гладун станет безоговорочным MVP сезона.
  • Гладун укрепила клубную гегемонию «Галычанки» среди обладательниц титула MVP сезона. По клубам раскладка теперь такая: 6 раз победителем ставала представитель «Галычанки»; 3 – «Карпат», 2 – криворожской команды СМАРТ/«Спарта» и один приз в активе гандболистки «Реала».
  • Из выступающих ныне в нашем чемпионате чаще всего по отдельным годам отмечалась Яна Готра и Марина Коновалова (5 сезонов), а общий рекорд принадлежит Наталье Туркало (7).
  • В нынешнем опросе хотя бы один раз упоминались 15 гандболисток (как и в прошлом сезоне). Дебютировали лишь трое исполнителей: Ирина МорозенкоКарина Колодюк и Владислава Слободян.
  • Неудивительно, что чаще всего вспоминали представителей чемпиона – «Галычанки» (5 игроков), далее – «Реала» (4), «Днепрянки» и «Карпат» (по 3).
  • Наталья Пархоменко – единственный респондент, который участвовал в опросе как игрок (2) и как тренер (5). При этом коуч «Реала», а немногим ранее талантливый вратарь, занимает пятое место по набранным очкам в исторической таблице. Полностью она выглядит так:

   Лауреаты за всю историю (2009/10 - 2020/2021). Топ-15

1 (1). Наталья ТУРКАЛО

 98 

2010-2013, 2015-2017

  7  

  41  

2 (2). Ирина СТЕЛЬМАХ

56

2011-2015

5

  27

3 (3). Ирина ЯБЛОНСКАЯ

50

2015-2017

3

  23

4 (5). Светлана АКСЕНОВА

49

2018-2021

4

  24

5 (4). Наталья ПАРХОМЕНКО

49

2010-2011, 2015-2016

4

  20

6 (6). Юлия МАНАГАРОВА

44

2010-2011

2

  19

7 (7). Ирина КОМПАНИЕЦ

42

2012-2015, 2017-2018

6

  22

8 (8). Виктория ЦИБУЛЕНКО

42

2010-2014

5

  18

9 (16). Анна ДЯБЛО

37

2018-2021

4

  20

10 (9). Илона ГАЙКОВА

35

2015-2016, 2018-2019

4

  17

11 (10). Тамара СМБАТЯН

32

2013-2015

3

  15

12 (13). Яна ГОТРА

30

2015, 2017, 2019-2021

5

  18

13 (11). Леся СМОЛИНГ

30

2015-2017

3

  11

14 (12). Ирина ГЛИБКО

29

2010-2012

3

  16

15 (14). Наталья САВЧИН

27

2018-2020

3

  11

Примечание. Указано общее количество очков; года; количество попаданий в тройку.

Подобный опрос, определяющий MVP сезона, был впервые проведен на страницах газеты «КОМАНДА» по итогам сезона-2009/2010 по инициативе журналиста Игоря Грачева. Позже данный проект проводился совместно с нашим порталом, а с исчезновением печатного издания полностью переехал на XSPORT.ua.

Регламент опроса не менялся с момента его создания: каждый респондент – тренеры и капитаны команд Суперлиги и сборных Украины – называет тройку лучших игроков. За первое место начисляется три балла, за второе – два, за третье – один. По общему количеству набранных очков определяется победитель.     

Подготовили Наталья ВАСЬО, Игорь ГРАЧЕВ и Ирина КРАШЕВСКАЯ, XSPORT.ua 

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Галичанка (гандбол)

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