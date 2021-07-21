Мария Гладун – MVP женской Суперлиги-2020/2021
Портал XSPORT провел XII ежегодный референдум по определению лучшего игрока женского чемпионата Украины по гандболу, и его триумфатором стала Мария Гладун. Таким образом 24-летняя вратарь львовской «Галычанки» признана MVP 30-го чемпионата Украины.
XII РЕФЕРЕНДУМ
Лучшая гандболистка 30-го чемпионата Украины. Сезон-2020/2021
|
Татьяна ШТЕФАН («Галычанка»)
|
Поляк
|
Мелекесцева
|
Маркевич
|
Татьяна ПОЛЯК («Галычанка»)
|
Гладун
|
Маркевич
|
Мелекесцева
|
Виктор ЧЕРНОВ («Карпаты»)
|
Маркевич
|
Воронько
|
Поляк
|
Яна ГОТРА («Карпаты»)
|
Дябло
|
Аксенова
|
Воронько
|
Наталья ПАРХОМЕНКО («Реал»)
|
Рябоконь
|
Каганец
|
Воронько
|
Лилия РЯБОКОНЬ («Реал»)
|
Гладун
|
Мелекесцева
|
Каганец
|
Борис МИЛОСЛАВСКИЙ («Днепрянка»)
|
Дябло
|
Мелекесцева
|
Рябоконь
|
Татьяна ЧОРНЯВСКАЯ («Днепрянка»)
|
Дябло
|
Мелекесцева
|
Воронько
|
Любовь ФЕДОРЕНКО («Спартак»)
|
Дмитришин
|
Морозенко
|
Колодюк
|
Милослава БОРОДАЙ («Спартак»)
|
Слободян
|
Маркевич
|
Чорнявская
|
Игорь АВРАМОВ (ТНУ-ДЮСШ-№21)
|
Гладун
|
Дябло
|
Готра
|
Александра МАЙДАННИК (ТНУ-ДЮСШ-№21)
|
Гладун
|
Дябло
|
Маркевич
|
Виталий АНДРОНОВ (сб. Украины)
|
Поляк
|
Мелекесцева
|
Маркевич
|
Борис ЧИЖОВ (сб. Украины)
|
Гладун
|
Поляк
|
Готра
|
Валерий ВОЙНАЛОВИЧ (сб. Украины)
|
Дмитришин
|
Морозенко
|
Колодюк
|
Виктор ГОРБАХА (сб. Украины)
|
Гладун
|
Воронько
|
Дмитришин
|
Леся СМОЛИНГ (сб. Украины)
|
Гладун
|
Воронько
|
Маркевич
|
Ольга ПЕРЕДЕРИЙ (сб. Украины)
|
Гладун
|
Мелекесцева
|
Аксенова
Примечание. За первое место начисляется три очка, за второе – два, за третье – одно.
- Марию Гладун отметили 8 респондентов, причем все отдавали максимальный балл. Мария провела 9 сезонов в «Галычанке», выиграв за это время 16 трофеев: 7ЧУ+5КУ+4СК.
- Всего в чемпионатах Украины (2012-2021) провела 204 матча (7 голов), в еврокубках – 30 матчей.
- Кроме домашней стабильности в родной Суперлиге, Гладун выдала феереческую серию в EHF European Cup-2020/2021: 51%, 42%, 51% и 62% отражений в поединках с «Куманово» (Сев.Македония) и «Берестьем» (Беларусь). 70 сейвов за 4 матча, в среднем – больше 17-ти за матч!
- Остудил кураж и Гладун, и «Галычанки» лишь испанский «Атлетико Гуардес» в четвертьфинале третьего по силе еврокубка.
- Более значительное событие в нынешнем сезоне для Гладун – дебют в национальной сборной Украины. Правда, в отличие от еврокубков, здесь события развивались инверсивно. После серенькой предквалификации ОЧМ-2021 (в 3 матчах лишь 4 сейва из 35 бросков) Мария стала одним из немногих светлых пятен в плей-офф со Швецией и Швецией-2 (20/62, 32%).
- Начало сезона-2021/2022 наш вратарь начнет в лагере «Фюксе» (Д2, Германия), отправившись на просмотр с высокими шансами подписать полноценный контракт.
ЛАУРЕАТЫ (клуб) О 1 2 3 У
|
1. Мария ГЛАДУН («Галычанка»)
|
24
|
8
|
-
|
-
|
8
|
2. Анастасия МЕЛЕКЕСЦЕВА («Галычанка»)
|
13
|
-
|
6
|
1
|
7
|
3. Анна ДЯБЛО («Днепрянка»)
|
13
|
3
|
2
|
-
|
5
|
4. Марьяна МАРКЕВИЧ («Галычанка»)
|
11
|
1
|
2
|
4
|
7
|
5. Елизавета ВОРОНЬКО («Карпаты»)
|
9
|
-
|
3
|
3
|
6
|
6. Татьяна ПОЛЯК («Галычанка»)
|
9
|
2
|
1
|
1
|
4
|
7. Диана ДМИТРИШИН («Галычанка»)
|
7
|
2
|
-
|
1
|
3
|
8. Лилия РЯБОКОНЬ («Реал»)
|
4
|
1
|
-
|
1
|
2
|
9. Ирина МОРОЗЕНКО («Днепрянка»)
|
4
|
-
|
2
|
-
|
2
|
10. Светлана АКСЕНОВА («Реал»)
|
3
|
-
|
1
|
1-
|
2
|
10. Дарья КАГАНЕЦ («Реал»)
|
3
|
-
|
1
|
1
|
2
|
12. Владислава СЛОБОДЯН («Реал»)
|
3
|
1
|
-
|
-
|
1
|
13. Яна ГОТРА («Карпаты»)
|
2
|
-
|
-
|
2
|
2
|
13. Карина КОЛОДЮК («Карпаты»)
|
2
|
-
|
-
|
2
|
2
|
15. Татьяна ЧОРНЯВСКАЯ («Днепрянка»)
|
1
|
-
|
-
|
1
|
1
- Интересно, что ранее в референдуме Гладун отметили лишь один раз – в сезоне-2014/2015. Юная галичанка получила балл от капитана ДЮСШ-№3 (Запорожье) Дианы Червяковой. Через 6 лет Гладун станет безоговорочным MVP сезона.
- Гладун укрепила клубную гегемонию «Галычанки» среди обладательниц титула MVP сезона. По клубам раскладка теперь такая: 6 раз победителем ставала представитель «Галычанки»; 3 – «Карпат», 2 – криворожской команды СМАРТ/«Спарта» и один приз в активе гандболистки «Реала».
- Из выступающих ныне в нашем чемпионате чаще всего по отдельным годам отмечалась Яна Готра и Марина Коновалова (5 сезонов), а общий рекорд принадлежит Наталье Туркало (7).
- В нынешнем опросе хотя бы один раз упоминались 15 гандболисток (как и в прошлом сезоне). Дебютировали лишь трое исполнителей: Ирина Морозенко, Карина Колодюк и Владислава Слободян.
- Неудивительно, что чаще всего вспоминали представителей чемпиона – «Галычанки» (5 игроков), далее – «Реала» (4), «Днепрянки» и «Карпат» (по 3).
- Наталья Пархоменко – единственный респондент, который участвовал в опросе как игрок (2) и как тренер (5). При этом коуч «Реала», а немногим ранее талантливый вратарь, занимает пятое место по набранным очкам в исторической таблице. Полностью она выглядит так:
Лауреаты за всю историю (2009/10 - 2020/2021). Топ-15
|
1 (1). Наталья ТУРКАЛО
|
98
|
2010-2013, 2015-2017
|
7
|
41
|
2 (2). Ирина СТЕЛЬМАХ
|
56
|
2011-2015
|
5
|
27
|
3 (3). Ирина ЯБЛОНСКАЯ
|
50
|
2015-2017
|
3
|
23
|
4 (5). Светлана АКСЕНОВА
|
49
|
2018-2021
|
4
|
24
|
5 (4). Наталья ПАРХОМЕНКО
|
49
|
2010-2011, 2015-2016
|
4
|
20
|
6 (6). Юлия МАНАГАРОВА
|
44
|
2010-2011
|
2
|
19
|
7 (7). Ирина КОМПАНИЕЦ
|
42
|
2012-2015, 2017-2018
|
6
|
22
|
8 (8). Виктория ЦИБУЛЕНКО
|
42
|
2010-2014
|
5
|
18
|
9 (16). Анна ДЯБЛО
|
37
|
2018-2021
|
4
|
20
|
10 (9). Илона ГАЙКОВА
|
35
|
2015-2016, 2018-2019
|
4
|
17
|
11 (10). Тамара СМБАТЯН
|
32
|
2013-2015
|
3
|
15
|
12 (13). Яна ГОТРА
|
30
|
2015, 2017, 2019-2021
|
5
|
18
|
13 (11). Леся СМОЛИНГ
|
30
|
2015-2017
|
3
|
11
|
14 (12). Ирина ГЛИБКО
|
29
|
2010-2012
|
3
|
16
|
15 (14). Наталья САВЧИН
|
27
|
2018-2020
|
3
|
11
Примечание. Указано общее количество очков; года; количество попаданий в тройку.
Подобный опрос, определяющий MVP сезона, был впервые проведен на страницах газеты «КОМАНДА» по итогам сезона-2009/2010 по инициативе журналиста Игоря Грачева. Позже данный проект проводился совместно с нашим порталом, а с исчезновением печатного издания полностью переехал на XSPORT.ua.
Регламент опроса не менялся с момента его создания: каждый респондент – тренеры и капитаны команд Суперлиги и сборных Украины – называет тройку лучших игроков. За первое место начисляется три балла, за второе – два, за третье – один. По общему количеству набранных очков определяется победитель.
Подготовили Наталья ВАСЬО, Игорь ГРАЧЕВ и Ирина КРАШЕВСКАЯ, XSPORT.ua