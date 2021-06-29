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«Мотор» получил wild card и сыграет в Лиге чемпионов

Чемпион Украины сохранил место в главном клубном турнире Европы на следующий сезон
Гандбол
14:09
«Мотор» получил wild card и сыграет в Лиге чемпионов
«Мотор» / Фото - handball.motorsich.com
EHF на своем официальном сайте опубликовала список участников мужской Лиги чемпионов на сезон-2021/22.

Ранее были определены клубы, которые автоматически обеспечили себе участие в следующем розыгрыше турнира. «Загреб» (Хорватия), «Ольборг» (Дания), «Барселона» (Испания), ПСЖ (Франция), «Киль» (Германия), «Фленсбург» (Германия), «Пик» (Венгрия), «Вардар» (Северная Македония), «Кельце» (Польша), «Порту» (Португалия).

Wild card EHF предоставила флагману украинского гандбола «Мотору», а также «Бресту» (Беларусь), «Монпелье» (Франция), «Веспрему» (Венгрия), «Эльверуму» (Норвегия) и бухарестскому «Динамо» (Румыния). 

Заявки «Гудме» (Дания), «Вислы» (Польша), «Спортинга» (Португалия), «Горенья» (Словения), «Шаффхаузена» (Швейцария) и «Севехофа» (Швеция) удовлетворены не были.

Накануне стали известны даты четвертьфинальных поединков «Мотора» в SEHA-Лиге. Запорожский клуб сыграет со словацким «Татраном».
Владимир Кириченко
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Теги

Мотор Лига чемпионов (гандбол)

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