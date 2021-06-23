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«Мотор» – среди претендентов на wild card Лиги чемпионов

EHF назвала 10 команд с гарантированными местами в турнире сезона-2021/22
Гандбол
08:34
«Мотор» – среди претендентов на wild card Лиги чемпионов
«Мотор» / Фото -handball.motorsich.com
Европейская гандбольная федерация (EHF) на своем официальном сайте обнародовала список претендентов на wild card мужской Лиги чемпионов. 

Это 12 клубов. В их число входят и действующий чемпион Украины запорожский «Мотор». 

Также EHF назвала 10 команд с гарантированными местами в турнире сезона-2021/22.

Участники Лиги чемпионов: «Загреб» (Хорватия), «Ольборг» (Дания), «Барселона» (Испания), ПСЖ (Франция), «Киль» (Германия), «Фленсбург» (Германия), «Пик» (Венгрия), «Вардар» (Северная Македония), «Кельце» (Польша), «Порту» (Португалия).

Претенденты на wild card: «Мешков Брест» (Беларусь), «Гудме» (Дания), «Монпелье» (Франция), «Веспрем» (Венгрия), «Эльверум» (Норвегия), «Висла» (Польша), «Спортинг» (Португалия), «Динамо» (Бухарест, Румыния), «Горенье» (Словения), «Шаффхаузен» (Швейцария), «Севехоф» (Швеция), «МОТОР» (Украина).



 Окончательный список участников мужской Лиги чемпионов будет объявлен 28 июня.

Накануне стало известно, что «Мотор» подписал контракты с 27-летним российским линейным французского «Шартра» Денисом Васильевым и украинским разыгрывающим сборной Украины и польского «Хроброго» Александром Тильте
Владимир Кириченко
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Теги

Мотор Лига чемпионов (гандбол) wild card

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