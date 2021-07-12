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Николай Степанец уволен с поста главного тренера сборной Украины

Как стало известно XSPORT, наставник главной команды покинул свой пост
Гандбол
22:01
Николай Степанец уволен с поста главного тренера сборной Украины Инсайд

С главным тренером мужской сборной Украины Николаем Степанцом и его помощниками досрочно разорваны контракты

В апреле мужская национальная сборная Украины по гандболу второй раз подряд квалифицировалась в финальную часть чемпионата Европы. «Сине-желтые» заняли третье место в отборочной группе и по дополнительным показателям оказались в числе финалистов континентального форума.

Как стало известно XSPORT, главный тренер Николай Степанец и его помощники – Евгений Будко и Виктор Горбаха – уволены со своих должностей еще до завершения действующего контракта.   

Игорь Грачев, специально для XSPORT.ua

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