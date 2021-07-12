Николай Степанец уволен с поста главного тренера сборной Украины

В поисках сокровищ: змеиный остров
16 июля 21:40
С главным тренером мужской сборной Украины Николаем Степанцом и его помощниками досрочно разорваны контракты
В апреле мужская национальная сборная Украины по гандболу второй раз подряд квалифицировалась в финальную часть чемпионата Европы. «Сине-желтые» заняли третье место в отборочной группе и по дополнительным показателям оказались в числе финалистов континентального форума.
Как стало известно XSPORT, главный тренер Николай Степанец и его помощники – Евгений Будко и Виктор Горбаха – уволены со своих должностей еще до завершения действующего контракта.
Игорь Грачев, специально для XSPORT.ua
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