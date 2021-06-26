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Официально. Линейный сборной Украины Ильченко заключил новое соглашение с московским ЦСКА

24-летний гандболист продолжит карьеру в российской Суперлиге



Гандбол
14:52
Официально. Линейный сборной Украины Ильченко заключил новое соглашение с московским ЦСКА
Дмитрий Ильченко / Фото - Facebook
Линейный сборной Украины Дмитрий Ильченко продолжит карьеру в московском ЦСКА. 

24-летний уроженец Киева заключил новое соглашение с клубом. Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. Об этом сообщает официальный сайт «армейцев».

Напомним, Ильченко пополнил ряды москвичей во время чемпионата Европы-2020.

Предыдущим клубом украинского гандболиста был вице-чемпион Украины запорожский ZTR, который ранее прекратил свое существование.

Накануне стало известно, что запорожский «Мотор» подписал контракты с 27-летним российским линейным французского «Шартра» Денисом Васильевым и украинским разыгрывающим сборной Украины и польского «Хроброго» Александром Тильте

Владимир Кириченко
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Теги

Дмитрий Ильченко ЦСКА Москва (гандбол) Мужская сборная Украины (гандбол)

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