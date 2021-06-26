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Официально. Линейный сборной Украины Ильченко заключил новое соглашение с московским ЦСКА
24-летний гандболист продолжит карьеру в российской Суперлиге
14:52
Дмитрий Ильченко / Фото - FacebookЛинейный сборной Украины Дмитрий Ильченко продолжит карьеру в московском ЦСКА.
24-летний уроженец Киева заключил новое соглашение с клубом. Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. Об этом сообщает официальный сайт «армейцев».
Напомним, Ильченко пополнил ряды москвичей во время чемпионата Европы-2020.
Предыдущим клубом украинского гандболиста был вице-чемпион Украины запорожский ZTR, который ранее прекратил свое существование.
Накануне стало известно, что запорожский «Мотор» подписал контракты с 27-летним российским линейным французского «Шартра» Денисом Васильевым и украинским разыгрывающим сборной Украины и польского «Хроброго» Александром Тильте.
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