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Официально. «Мотор» подписал контракты с Тильте и линейным сборной России

Украинский разыгрывающий вновь вернется в родной для себя город



Гандбол
15:32
Официально. «Мотор» подписал контракты с Тильте и линейным сборной России
Александр Тильте / Фото - Facebook
«Мотор» на своем официальном сайте объявил о подписании контрактов с двумя гандболистами. 

Соглашения с запорожским клубом заключили 27-летний российский линейный французского «Шартра» Денис Васильев и украинский разыгрывающий сборной Украины и польского «Хроброго» Александр Тильте

Васильев подписал двухлетний контракт. Соглашение с 25-летним Тильте заключено по схеме «1+1».

Напомним, Тильте является воспитанником запорожского гандбола. До переезда в Польшу Александр защищал цвета местного ZTR.

Ранее стало известно, что линейный запорожского «Мотора» Павел Гурковский объявил о завершении спортивной карьеры.
Владимир Кириченко
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