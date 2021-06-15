Бохан: «Мотор» мог добиться большего и лучшего в Лиге чемпионов»
Официально. «Мотор» подписал контракты с Тильте и линейным сборной России
Украинский разыгрывающий вновь вернется в родной для себя город
15:32
Александр Тильте / Фото - Facebook«Мотор» на своем официальном сайте объявил о подписании контрактов с двумя гандболистами.
Соглашения с запорожским клубом заключили 27-летний российский линейный французского «Шартра» Денис Васильев и украинский разыгрывающий сборной Украины и польского «Хроброго» Александр Тильте.
Васильев подписал двухлетний контракт. Соглашение с 25-летним Тильте заключено по схеме «1+1».
Напомним, Тильте является воспитанником запорожского гандбола. До переезда в Польшу Александр защищал цвета местного ZTR.
Ранее стало известно, что линейный запорожского «Мотора» Павел Гурковский объявил о завершении спортивной карьеры.