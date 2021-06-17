Официально. «Мотор» подписал контракты с Тильте и линейным сборной России
Разыгрывающий запорожского «Мотора» и сборной Украины продолжит карьеру за рубежом
20-летний гандболист сменил клубную прописку
15:33
Тарас Миноцкий / Фото - handball.motorsich.com20-летний разыгрывающий сборной Украины Тарас Миноцкий покинет «Мотор». Ближайшие два сезона плеймейкер проведет в чемпионате Польши. Об этом сообщает Telegram-канал IGra_handball.
Миноцкий будет защищать цвета «Тарнува», который в минувшем розыгрыше национального первенства занял 12-ю позицию.
Накануне стало известно, что «Мотор» подписал контракты с 27-летним российским линейным французского «Шартра» Денисом Васильевым и украинским разыгрывающим сборной Украины и польского «Хроброго» Александром Тильте.
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