Роман Чичикало пропустит Евро-2022

Правый полусредний сборной Украины не успевает полностью восстановиться после повреждения

Роман Чичикало / фото - zaglebie.lubin.pl

Мужская национальная сборная Украины продолжает готовиться к финальной части чемпионата Европы на сборах в Запорожье. Увы, по-прежнему чувствуется дефицит информации из штаба главной команды по многим вопросам. В частности – по кадровым.

Как нам стало известно, правый полусредний сборной Украины и «Заглембе» Роман Чичикало не сыграет на Евро-2022 из-за расстяжения ахилла, полученного в чемпионате Польши. К сожалению, его восстановление оказалось более длительным, чем ожидалось, что не позволяет быть готовым на 100% к ЧЕ. Дабы не рисковать здоровьем нашего левши, было принято решение продолжить восстановление в клубе.

Роман Чичикало в сборной Украины провел 15 матчей (забросил 43 мяча), в том числе все три поединка на Евро-2020. На номинальной позиции полусреднего правее центра остается один левша – Владислав Донцов.

Рассматривается ли вариант с приглашением опытного Алексея Ганчева? Или придется выкручиваться передвижением правши на неудобный полусредний?

Напомним, кроме Чичикало, из-за травмы мэйджор пропустит Станислав Жуков. Также до сих пор по неизвестным причинам руководство сборной отказалось от группы лидеров команды – капитана Захара Денисова, Артема Козакевича и Антона Терехова.

Напомним, что гандбольный чемпионат Европы будет транслироваться в эфире телеканала XSPORT.

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua



