Старожил остается – Юрий Кубатко продлил контракт с «Мотором»

Правый крайний сборной Украины проведет 11-й сезон в запорожском топ-клубе

Эксклюзив

Юрий Кубатко / фото - ГК Мотор

Казалось, что пути-дорожки Юрия Кубатко и «Мотора» разойдутся в конце нынешнего чемпионата. Его сватали в «Донские казаки-ЮФУ» (Таганрог), который с нового сезона возглавит украинец с испанским паспортом Сергей Бебешко.

Однако 28 мая стало известно, что Кубатко продлил контракт с «Мотором» и проведет с ним 11-й профессиональный сезон, оставаясь главным старожилом команды.

На счету Юрия Кубатко 8 сезонов в Лиге чемпионов, в которых он отличился 132 раза (в топ-10 бомбардиров в европейской истории клуба). Кроме того, правый вингер входит в основную обойму сборной Украины (12 матчей, 17 голов) и может дебютировать на топ-турнире – предстоящем Евро-2022.

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua