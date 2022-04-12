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Віталій Андронов: «Вся країна зараз у важких умовах, і ми зробимо все, щоб порадувати українців»

Головний тренер збірної України поділився думками щодо матчів кваліфікації чемпіонату Європи-2022
Гандбол
12 апреля 21:45
Віталій Андронов: «Вся країна зараз у важких умовах, і ми зробимо все, щоб порадувати українців»
Фото: ФГУ

Жіноча гандбольна збірна України відновлює свою участь у кваліфікації на Євро-2022, що в листопаді пройде у Північній Македонії, Словенії, та Чорногорії. У березні синьо-жовті мали провести два відбірні матчі проти Чехії, але через російську військову агресію ці ігри були перенесені. До боротьби за вихід на Євро Україна повертається формально домашньою грою проти Хорватії, що пройде 20 квітня в австрійському Граці та грою проти Франції 23 квітня у Ле Гаврі. Трансляції обох поєдинків покаже XSPORT.   

На Євро вийдуть дві найкращі команди відбірного квартету. І збірна України претендує на одну з путівок. Шанси значно зростуть, якщо вийде вдруге перемогти Хорватію. У жовтні у першому турі українки сенсаційно переграли суперниць на виїзді 22:23.  

На гру проти Хорватії поставлено все. Вона одна з ключових у цьому відборі, – відзначив у коментарі для XSPORT головний тренер збірної України Віталій Андронов. – Нам потрібно перемагати, хоча хорватки також розраховують на ці очки. Так, ми перемогли їх на виїзді, але зараз жодної переваги у нас немає. Граємо на нейтральному полі і підтримки своїх глядачів нам бракуватиме. За 3-4 дні зборів перед матчем нам буде потрібно відпрацювати свої комбінації. Спробуємо, наша сильно сторона – захист, гра від оборони.

Для всього українського спорту гра Україна – Хорватія – це перший матч на рівні національних збірних після початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну. Війна – фактор, що впливає на підготовку в багатьох аспектах, серед них – організаційний та психологічний.   

Вся країна зараз у важких умовах і ми зробимо все, щоб порадувати українців і показати, що ми живі, ми боремося. Наша завдання – своєю грою та результатом принести в Україну позитивні емоції. Так, в організації підготовки збірної виникають труднощі, але Федерація гандболу України намагається їх вирішити. Фінансово допомагає Національний олімпійський комітет, дякуємо також Федераціям гандболу Австрії та Франції. Нам немає на що скаржитись, людям в Україні зараз набагато важче. Ми сильні – своїм духом, маємо боротися і показати, що ми недарма тут, недарма готуємося.

Перед матчем з Хорватією українки проведуть збори у Граці з 16 квітня. Віталій Андронов у коментарі для XSPORT назвав склад на підготовку.

У нас великі проблеми із задньою лінією. Не буде Наталії Савчин, Тамари Смбатян, під питанням участь Альони Шупик. Не зіграє Наталія Воловник. Ще можуть бути зміни, але на сьогодні ми плануємо на збори 15 гравчинь.

Воротарі: Марія Гладун, Юдіт Балог, Вікторія Салтанюк. Ліва крайня – Марина Коновалова, ліві півсередні – Іра Глібко, Тетяна Поляк, в центрі – Мар'яна Маркевич, Леся Смолінг, праві півсередні – Наталія Стрюкова, Діана Дмитришин, права крайня – Євгенія Левченко, лінійні – Лілія Горільска, Анастасія Мелекесцева, Ірина Прокоп’як та Ірина Стельмах.

Після матчів проти Хорватії та Франції у збірної України ще залишатимуться дві перенесені гри із Чехією. Але дати їх проведення поки невідомі.    

Наше майбутнє може залежати від результату гри проти Хорватії. Ми звернулися до Європейської федерації підтвердивши наше бажання провести матчі проти Чехії і попросили визначити дати цих ігор. Але вільних дат немає. Тут від нас нічого не залежить. Якщо ми виграємо у Хорватії, тоді наші позиції можливо будуть більш міцними.

Відбірний турнір до Євро-2022. Група 4

1. Франція – 8 очок (4 матчі)

2. Україна – 2 (2)

3. Хорватія – 2 (4)

4. Чехія – 0 (2)

Матчі збірної України

1-й тур. Хорватія – Україна 22:23

2-й тур. Україна – Франція 25:28

3-й тур. Україна – Чехія (матч перенесено)

4-й тур. Чехія – Україна (матч перенесено)

5-й тур. 20 квітня. Україна – Хорватія (Австрія, Грац, 19.00)

6-й тур. 23 квітня. Франція – Україна (Франція, Гавр, 20.30)

Олег Шумейко-младший
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