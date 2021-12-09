Без Козакевича. Стала известна заявка «Мотора» на матч Лиги чемпионов против бухарестского «Динамо»
Вояж в Румынию не удался. «Мотор» проиграл «Динамо» в матче Лиги чемпионов
Запорожский клуб вновь шестой в октете В
22:31
«Динамо» – «Мотор» / Фото - handball.motorsich.comЗавершился матч в рамках 10-го тура группового раунда Лиги чемпионов в октете В.
«Мотор» в Бухаресте проиграл местному «Динамо» со счетом 29:33.
Лучшим снайпером матча стал бразилец Рауль Нантес, в активе которого 13 результативных бросков.
Отметим, что запорожцы проиграли во всех четырех выездных матчах турнира и пропустили вперед немецкий «Фленсбург».
Лига чемпионов. Группа В
«Динамо» (Румыния) – «Мотор» (Украина) 33:29 (16:14)
Лучшие снайперы матча: Нантес – 13, Умет – 4; Малашинскас, Бохан – по 6, Шебетич, Горига – по 4, Кубатко, Донцов, Касай – по 2, Кравченко, Вьюник, Васильев – по 1
Турнирное положение:
1. «Кельце» – 14 очков (9 матчей)
2. «Веспрем» – 12 (10)
3. ПСЖ – 11 (9)
4. «Барселона» – 11 (9)
5. «Фленсбург» – 9 (10)
6. «Мотор» – 8 (10)
7. «Динамо» – 6 (10)
8. «Порту» – 5 (9)
Напомним, в домашнем матче, который состоялся в рамках 5-го тура Лиги чемпионов, «Мотор» обыграл бухарестское «Динамо» со счетом 28:27.
А тем временем лидер запорожского клуба Айденас Малашинскас продлил контракт с клубом.
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