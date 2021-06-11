«Донбасс» формирует команду для Молодежной хоккейной лиги
«Донбасс» стартует в Лиге чемпионов 3 сентября матчем против «Рунгстеда»
Календарь игр украинской команды
14:16
CHLфото -
На официальном сайте хоккейной Лиги чемпионов было опубликовано расписание всех игр группового этапа. Напомним, украинский «Донбасс» попал в группу G и в первой игре встретится с датским «Рунгстедом».
- 3 сентября. «Донбасс» – «Рунгстед»
- 5 сентября. «Донбасс» – «Руан»
- 9 сентября. «Руан» – «Донбасс»
- 11 сентября. «Рунгстед» – «Донбасс»
- 6 октября. «Донбасс» – «Клагенфурт»
- 13 октября. «Клагенфурт» – «Донбасс»
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