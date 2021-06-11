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«Донбасс» стартует в Лиге чемпионов 3 сентября матчем против «Рунгстеда»

Календарь игр украинской команды
Хоккей Лига чемпионов
14:16
«Донбасс» стартует в Лиге чемпионов 3 сентября матчем против «Рунгстеда»
CHLфото -

На официальном сайте хоккейной Лиги чемпионов было опубликовано расписание всех игр группового этапа. Напомним, украинский «Донбасс» попал в группу G и в первой игре встретится с датским «Рунгстедом».

  • 3 сентября. «Донбасс» – «Рунгстед»
  • 5 сентября. «Донбасс» – «Руан»
  • 9 сентября. «Руан» – «Донбасс»
  • 11 сентября. «Рунгстед» – «Донбасс»
  • 6 октября. «Донбасс» – «Клагенфурт»
  • 13 октября. «Клагенфурт» – «Донбасс»

Читайте мнения соперников о «Донбассе» на XSPORT.

У действующего чемпиона Украины ранее появился новый президент.

Антон Кривенко
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